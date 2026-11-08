96-91 | El Unicaja naufraga en un final igualado en Zaragoza

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Casademont Zaragoza se impone al Unicaja por 96-91 en un apretado final resuelto en los últimos dos minutos en el Pabellón Príncipe Felipe. Nico Brussino lidera la victoria zaragozana con 25 puntos y 36 de valoración, contrarrestando el buen juego de Kendrick Perry y el debut de Kevin Knox. Un mal segundo cuarto obliga a ir a remolque al Unicaja, que llega sin energía a los instantes decisivos tras haber remontado en el tercer periodo. Con esta derrota, el Unicaja se queda con un balance negativo de 3-4 que complica su clasificación para la Copa del Rey, mientras el Zaragoza firma un 5-2.

Nico Brussino le negó la victoria al Unicaja en Zaragoza. El argentino contrarrestó la gran puesta en escena del debutante Kevin Knox cuando en el momento decisivo de un partido que se resolvió en los dos últimos minutos, en los que Casademont tuvo todas las ideas claras para castigar al equipo malagueño.

Un mal segundo cuarto del equipo cajista obligó a los de Vidorreta a ir a remolque y, a pesar de cazar a Zaragoza, llegó sin energía al final del duelo. Enfrente no hay un equipo cualquiera, estaba un Casademont Zaragoza que lleva un 5-2 en su casillero y es quinto en la clasificación.

Los 25 puntos y el 36 de valoración fueron demasiado para un Unicaja en el que brilló Perry que falló en los momentos finales, escoltado por Knox y Noua.

El Unicaja se queda con balance negativo de 3 victorias y 4 derrotas y tiene que empezar a hacer cuentas si quiere clasificarse para una Copa del Rey que ahora se ve muy lejana pero para la que ya hay poco margen de error.

El Unicaja impuso su ley desde el comienzo de partido con un Amine Noua muy enchufado anotando ocho puntos en menos de tres minutos y con un Casademont muy falto de acierto exterior (9-14).



El conjunto zaragozano no se amedrentó y respondió bien al serio inicio planteado por los malagueños con Laurynas Biruts aprovechando lagunas defensivas, pero el debutante Kevin Knox, número 9 del draft en 2018, dio ventaja al Unicaja haciendo gala de su elegancia al cierre del primer cuarto. (17-20)



El segundo cuarto comenzó con un bonito duelo entre Kendrick Perry y Guillem Vives y el partido recuperó velocidad, aunque estuvo muy parejo (29-29).



Sergi García dio aire a los zaragozanos con dos triples y Amine Noua, que se puso las botas, respondió para mantener al Unicaja cerca en el marcador, pero Nico Brussino con un triple y Trae Bell-Haynes con varias jugadas de calidad acabaron dando ventaja al Casademont con un 7-0 de parcial (43-38).



Tras el paso por vestuarios, Cameron Hunt, Tyler Kalinoski y Perry dieron la vuelta al partido con un parcial de 0-11 en poco más de dos minutos en un inicio desastroso del tercer cuarto por parte del conjunto maño.



Sin embargo, el Casademont se escudó en Birutis, su jugador más acertado y que cuajó un cuarto excepcional, para recortar la distancia y tras varios intercambios de canastas un triple de Brussino cerró a lo grande el tercer cuarto para los locales (67-64).



Brussino siguió a lo suyo en el lanzamiento exterior y fue Knox el único capaz de seguir su ritmo, con Justin Jaworski que parecía querer engancharse al partido, muy igualado en el último cuarto (81-80)



El Unicaja siguió sumando gracias al acierto de Perry y el Casademont por el idilio que vive Brussino con el triple, pero el partido se decidió a favor de los locales por los errores finales del conjunto malagueño y el empeño que le puso el conjunto maño aupado por la marea roja del Príncipe Felipe (96-91).



- Ficha técnica:



96 - Casademont Zaragoza (17+26+24+29): Gabriel Olaseni (12), Trae Bell-Haynes (10), Robert Blumbergs (2), Miguel González (2), Justin Jaworski (11) -cinco inicial-, Birutis (21), Vives (5), Brussino (25), Fernández (2) y García (6).



91 - Unicaja Málaga (20+18+26+27): Tyler Kalinoski (3), David Kravish (2), Simonas Lukosius (3), Amine Noua (17), Kendrick Perry (20) -cinco inicial- Knox (17), Brazdeikis (2), Hernangómez (7), Hunt (15) y Pantzar (5).



Árbitros: Jordi Aliaga Solé, Francisco José Araña Santana y Carlos Merino Campos.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.