El Barça mide la mejoría del Unicaja

Los jugadores del Unicaja durante un entrenamiento UnicajaB.Fotopress / Mariano Pozo

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja y el Barça se enfrentan este domingo en el Martín Carpena en su duelo histórico número 150. Ambos equipos llegan a la sexta jornada de la Liga Endesa empatados con un balance de tres victorias y dos derrotas. El conjunto malagueño afronta el choque en dinámica positiva tras enlazar cinco triunfos consecutivos entre ACB y BCL. El partido dejará reencuentros como el de Willy Hernangómez frente a su exequipo, y las visitas de Darío Brizuela y Balcerowski a Málaga.

El Unicaja ha cambiado el paso. Después de un comienzo de temporada con dudas y dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa, el equipo de Txus Vidorreta está encontrando el camino. Ahora llega una prueba de nivel para comprobar hasta dónde alcanza esa recuperación: el Barça visita este domingo el Martín Carpena (19:00 horas).

No será un partido cualquiera. El encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa supondrá el enfrentamiento número 150 entre ambos clubes, una cifra que convierte al conjunto azulgrana en el rival al que más veces se ha medido el Unicaja a lo largo de su historia.

Casi 45 años después de aquel primer duelo entre el Caja de Ronda y el Barcelona, la rivalidad alcanza un nuevo capítulo con dos equipos que comparten balance en la competición doméstica: tres victorias y dos derrotas.

El Unicaja llega, sin embargo, con una dinámica diferente. Los malagueños han encadenado cinco triunfos consecutivos entre la ACB y la Basketball Champions League y han encontrado en los últimos encuentros argumentos para mirar hacia arriba.

La victoria ante el Breogán en Lugo, con una actuación ofensiva muy contundente, y el rendimiento ofrecido en Europa han servido para recuperar confianza y empezar a asentar las ideas del nuevo proyecto.

La visita del Barça permitirá comprobar si esa evolución también tiene continuidad ante un rival de máxima exigencia. Será importante que el Unicaja consiga llevar el partido a su terreno. El equipo ha mostrado en las últimas semanas una mayor fluidez ofensiva y capacidad para correr, dos herramientas importantes.

Dos culés viejos conocidos

El encuentro tendrá también varios reencuentros. En el bando malagueño, Willy Hernangómez se medirá al equipo en el que militó durante las tres últimas temporadas. En el azulgrana estarán Darío Brizuela y Olek Balcerowski, dos jugadores que conocen bien el Martín Carpena y que regresan a Málaga después de haber defendido la camiseta del Unicaja.

El Barcelona, por su parte, llega después de una semana exigente, con compromisos de Euroliga y una victoria ante el Valencia Basket.

En el Martín Carpena esta temporada, el balance hasta ahora es de una victoria y una derrota. Tras dos semanas sin verse las caras con su público, llega un cita siempre marcada en el calendario de la afición cajista, uno de los archienemigos del Unicaja desde aquella final del 95.

La mejoría del equipo, reivindicada por Txus Vidorreta, se pone a prueba este domingo en una de las fechas marcadas en rojo en el calendario.