Kevin Knox se une al juego interior del Unicaja

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja refuerza su juego interior con el fichaje del ala-pívot estadounidense Kevin Knox, de 2,03 metros y 27 años. El jugador cuenta con una dilatada trayectoria en la NBA, habiendo sido elegido en la novena posición del Draft de 2018 por los New York Knicks. Esta incorporación será la primera experiencia europea de Knox y permite al club cubrir las bajas en la pintura de Nzosa y Tyson Pérez.

El Unicaja refuerza su juego interior antes de recibir al FC Barcelona con el fichaje del norteamericano Kevin Knox (2,03 metros, 27 años), con una experiencia dilatada en la NBA.

El ala-pívot era el fichaje que estaba buscando la dirección deportiva del club y llega una vez que se han conocido los descartes de jugadores en la liga de Estados Unidos.

Knox, de Phoenix, emprenderá su primera experiencia europea en el Martín Carpena con la camiseta del Unicaja.

En el anuncio oficial de su fichaje, el club destaca su "capacidad para atacar el aro" y su destreza desde el perímetro.

Formado en la universidad de Kentucky, el jugador norteamericano ha vestido las camisetas de New York Knicks, que lo eligió en la novena posición del Draft de 2018, Atlanta Hawks (2022), Detroit Pistons (2022-23 y 2023-24), Portland Trail Blazers (2023) y Golden State Warriors (2024-25).

El juego interior del Unicaja es la zona más mermada de la plantilla malagueña después de las bajas de Nzosa y Tyson Pérez. Vidorreta dispone de dos '5' como son Willy Hernangómez y David Kravish, y utiliza a tanto a Amine Noua como a Jonathan Barreiro en la posición de cuatro.

Con la llegada de Knox, noveno fichaje de la temporada contando con Nzosa, el técnico vasco cuenta con una pieza más llamada a marcar diferencias en la pintura.