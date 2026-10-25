90-103 | El Unicaja más sólido del curso conquista el Pazo contra Breogán

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja logró su tercera victoria consecutiva en la Liga Endesa al vencer al Río Breogán por 90-103 en el Pazo de Lugo, consolidándose entre los cinco primeros puestos de la clasificación. Kendrick Perry lideró al conjunto malagueño con 24 puntos, destacando en los momentos decisivos del partido junto al francés Amine Noua, quien fue el jugador más valorado del encuentro. El equipo dirigido por Txus Vidorreta cimentó su triunfo en un brillante segundo cuarto con un parcial de 23-33 y una gran efectividad desde la línea de tres puntos. Francis Alonso mantuvo con opciones al Breogán en la segunda mitad con 22 puntos, pero la sólida gestiones de Perry y Kravish en el tramo final aseguraron la victoria cajista.

El Unicaja justifica en Lugo la reivindicación de Txus Vidorreta en la previa del partido de Liga Endesa contra el Breogán, al que el conjunto malagueño se impuso por 90-103 en la tercera victoria consecutiva en ACB que lo sitúa entre los cinco primeros de la competición doméstica.

El nivel de acierto que reclamó el técnico vasco se elevó en Lugo y por ahí el Unicaja cimentó un triunfo sostenido en un gran segundo cuarto, con un gran Kendrick Perry, que cuando quemaba la bola en los últimos instantes del choque evitó el incendio conectando con Kravish primero y penetrando después antes de cerrar el choque con un triple.

Esta vez no fue una mala noticia que el base de Florida fuese el mejor cajista sobre el parqué, respaldado por Amine Noua, MVP por números del duelo tras una gran segunda parte.

La jugada que cerró la tarde en el Pazo de Lugo hará sacar pecho de nuevo a Vidorreta, con una circulación rápida culminada por Kalinoski debajo del aro. Cinco jugadores cajistas se elevaron por encima de los diez puntos en el partido. Djedovic no disputó ni un solo segundo.

El Unicaja puso el piloto automático desde el inicio elevando el nivel de acierto que reclamó en la previa Txus Vidorreta. El primer cuarto le sirvió al conjunto cajista para tomar temperatura (24-26) y el segundo para golpear duro a un Breogán que había mostrado un gran nivel en el arranque de liga.

Un 23-33 de parcial puso al equipo de Txus Vidorreta cerca de los sesenta puntos y con doce de renta en el camino de los vestuarios (47-59). Fueron minutos brillantes de Kendrick Perry. Un siete de diez en triples que fue demoledor para el equipo gallego.

Los minutos con dos bases en el parqué -Perry y Pantzar- le dieron gran rédito al Unicaja. Vidorreta siguió con su modelo de rotación, con Djedovic con cero minutos hasta el descanso y minutos testimoniales para Barreiro y Thomas. Es la nueva realidad cajista a la que hay que acostumbrarse.

Amine Noua aguantó la respuesta gallega tras el descanso. El francés dominó el juego en torno al aro para impedir que Breogán se acercase en el marcador. Luego el Unicaja amenazaba con romper el partido, pero Francis Alonso encontró toda la inspiración posible cada vez que agarró la bola para mirar al aro cajista. Él solo redujo la ventaja malagueña por debajo de los diez puntos. Aunque Pantzar con una acción individual culminada con un reverso mandó el choque al último cuarto con un 71-82.

Un mate de Brankovic no amedrentó al conjunto malagueño, que siguió practicando la 'ball rotation' de la que presumió Vidorreta en la previa. Cuando Breogán reducía diez, Unicaja encontró siempre el aro rival. Especialmente Noua, a más en la segunda mitad.

A falta de 4:25 Breogán rompió la barrera psicológica de los diez puntos. Aranitovic apretó el marcador con cinco puntos consecutivos y al Unicaja le entró el tembleque. Con el 88-92 le cambió la cara a Vidorreta en el banquillo. Un partido de dos minutos y medio que Perry y Kravish se echaron a la espalda para ampliar de nuevo al 88-96.

Hunt lo sentenció a la contra tras una pérdida de Francis Alonso a falta de un minuto para el 88-98 y Perry le puso el lazo desde el triple. Una circulación perfecta en la semana del 'ball rotation' la culminó Kalinoski para el 90-103 definitivo. El Unicaja sigue navegando, con sus dudas y cada vez más certezas, para la tercera victoria consecutiva en ACB que lo sitúa quinto en la clasificación.

FICHA TÉCNICA

Río Breogán: Mavra (15), Brankovic (15), Francis Alonso (22), Aranitovic (10), Andric (8), Brown (7), Bolton (7), Ilić (2), Peris (2), Kasibabu (2), García y Quintela (0). Entrenador: Luis Casimiro

Unicaja: Kendrick Perry (24), Amine Noua (18), Cameron Hunt (15), David Kravish (12), Tyler Kalinoski (11), Melwin Pantzar (9), Ignas Brazdeikis (4), Willy Hernangómez (3), Jonathan Barreiro (3), Simonas Lukosius (2), Matt Thomas (2) y Nihad Djedovic (0). Entrenador: Txus Vidorreta.

Parciales: 24-26, 23-33, 24-23 y 19-21.

Pabellón: Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.