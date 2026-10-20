63-79 | El Unicaja se impone al Pardubice checo con comodidad
Kendrick Perry, con 21 de valoración, y Noua, con 20 puntos, los mejores cajistas en la República Checa.
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El Unicaja suma su segunda victoria en la BCL tras vencer cómodamente al Pardubice checo por 63-79.
Amine Noua destacó con 20 puntos y Kendrick Perry aportó 21 de valoración para liderar el triunfo cajista.
El encuentro sufrió un parón de cinco minutos justo antes del descanso por un apagón de luz en el Enteria Arena.
Los de Txus Vidorreta firman su cuarta victoria consecutiva y se consolidan como líderes de su grupo.
El Unicaja continúa cumpliendo el trámite en la fase de grupos de la BCL con su segunda victoria en dos partidos. Esta, frente al Pardubice checo en el Enteria Arena, donde se impuso por 63-79 en un partido cómodo, como se esperaba, para los de Txus Vidorreta.
Es el cuarto triunfo consecutivo del equipo cajista mientras sigue haciendo camino para darle forma al nuevo proyecto que se está cociendo en Los Guindos después de una era dorada. Es mejor crecer ganando.
Amine Noua volvió a tener una tarde de inspiración de cara al aro con 20 puntos y Kendrick Perry asumió galones en una competición de la que ya es uno de sus jugadores históricos. 21 de valoración para el de Florida.
El técnico vasco continúa con su hoja de ruta, dando muchos minutos a algunos jugadores y sin apenas cancha para otros, haciendo una rotación corta. El que se quedó sin vestir fue Lukosius, mientras el temporero Thomas anotó sus primeros puntos como cajista.
Los malagueños cerraron el primer cuarto en la República Checa con un triple de Matt Thomas (17-21), su primera canasta como jugador del Unicaja desde que llegara como temporero por la posible demora de una lesión de Tyler Kalinoski que finalmente no ha sucedido.
El Unicaja lanzó 35 triples en todo el partido, diez anotados y cuatro de Noua, por lo que en el segundo tiempo ya pudo romper el marcador, pese a incurrir en ciertas imprecisiones defensivas.
La superioridad ante los checos era palpable y, cuando el partido se acercaba al descanso con 33-41 para Unicaja, ocurrió algo poco habitual: se fue la luz en el pabellón. El partido estuvo detenido durante cinco minutos.
Solucionado el percance, el Unicaja se marchó a vestuarios con doce puntos de diferencia y destellos de solidaridad con balón, finalizaciones bajo aro y una gran conexión entre Perry y Noua, pasador y finalizador de la tarde.
El Pardubice intentó responder con la eficacia de su pívot Zed Key, experto del mate y los rechaces (16 puntos y once rebotes), pero los malos porcentajes del conjunto no acompañaban. El Unicaja, así, lo sentenció en el tercer cuarto.
Los dieciséis de ventaja para afrontar los últimos diez minutos permitieron a los de Txus cerrar un partido donde no brillaron, aunque se vieron cosas aún por pulir, progresan adecuadamente y siguen líderes de su grupo.
Así, lideran el Grupo E por delante del Pallacanestro Reggiana italiano, Juventus Utena lituano y el propio Pardubice checo, todos ellos rivales a priori inferiores en nivel, profundidad y calidad de sus plantillas.
- Ficha técnica:
63 - Pardubice (17+16+15+15): Bonham (10), Bryant Jr (4), Moffat (14), Key (16), Kovar (3) -cinco inicial-, Lukes (6), Svrdlik (1), Stampley (2) y Tuma (7).
79 - Unicaja (21+24+19+15): Pantzar (5), Hunt (6), Brazdeikis (1), Noua (20), Kravish (10) -cinco inicial-, Kalinoski (6), Barreiro (3), Thomas (3), Djedovic (0), Hernangómez (10) y Perry (15).
Árbitros: Yohan Rosso, Gatis Salins y Josip Jurcevic. Eliminaron Joe Bryant Jr, del Pardubice, por acumulación de faltas.
Incidencias: Partido de la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones FIBA (BCL) disputado en el pabellón Enteria Arena de Pardubice (República Checa).