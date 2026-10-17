72-84 | Unicaja gana sin brillo en Manresa

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja suma su segunda victoria de la temporada en la Liga Endesa tras vencer por 72-84 al Manresa en el Nou Congost. Cameron Hunt fue el gran protagonista del encuentro tras liderar al conjunto malagueño con 31 puntos. A pesar de encarrilar el partido en la primera mitad, el Unicaja se mostró irregular y evidenció dificultades en el juego interior. El equipo catalán no bajó los brazos y se mantuvo en el partido, pero varios puntos clave de Hunt en el último cuarto sentenciaron el triunfo visitante.

Siempre ha habido que sudar cualquier victoria en el Nou Congost de Manresa. Nunca fue fácil. Por lo que no hay que quitar ni un ápice de mérito a la victoria del Unicaja por 72-84 con la firma de Cameron Hunt. Pero no fue la mejor versión del conjunto cajista, que dejó escapar un triunfo mucho más contundente en un partido que se hizo eterno y en el que se mostró irregular en el mítico pabellón catalán.

Cameron Hunt fue el líder incontestable del equipo de Txus Vidorreta con 31 puntos. Los malagueños encarrilaron el partido en la primera mitad y nunca vieron en peligro el triunfo.

El choque dejó entrever de nuevo las dificultades para defender el aro propio y las carencias que tiene este equipo en el juego interior. Pero todo eso se corrige mejor ganando, como hizo el conjunto cajista en Manresa sumando la segunda victoria de la temporada.

Unicaja arrancó el partido con un poco más de acierto en ataque, especialmente gracias al propio Hunt. Kids&Us Manresa mantuvo la solidez en pista y se puso a tan sólo tres puntos tras un buen mate de Nick Ongenda (14-17, min. 8) después de un buen arranque cajista.



En los últimos minutos del primer periodo el Unicaja se centró en jugar rápido y desestabilizar la defensa catalana, cosa que consiguió tras varias jugadas de pizarra y al final finalizaron el cuarto con un 16-22 después de una buena acción a tabla de Jonathan Barreiro.



Unicaja puso la sexta marcha en el acelerador en el inicio del segundo cuarto, y un triple desde la esquina de Simonas Lukosius hizo disparar a los suyos y provocó el tiempo muerto rápido de Diego Ocampo (16-27, min. 12). David Kravish dejó buenos minutos contra su exequipo.



El 35-48 al descanso puso en alerta al Unicaja cuando se esperaba un paseo militar del cuadro cajista.

Ignas Brazdeikis durante el Manresa-Unicaja de la ACB. acb Photo / Joaquim Alberch



En la reanudación, el Kids&Us Manresa mantuvo la buena dinámica del tramo final de primera mitad, y consiguió rebajar la barrera psicológica de los diez puntos de desventaja tras cinco puntos prácticamente consecutivos de JD Notae (45-53, min. 23).



Después de unos minutos con intercambio de canastas en ambos lados de la pista, el Unicaja volvió a abrir una pequeña brecha gracias a la tarea de Willy Hernangómez en el poste bajo (51-62, min. 28).



Pero Manresa no dobló la rodilla y de nuevo Oriola sobre la bocina con una acción a tabla puso el 57-64 al final del tercer periodo.



Manresa se colocó a -7 (61-68), pero Cameron Hunt le quitó el susto del cuerpo al Unicaja. Cinco puntos consecutivos, para el 62-75 a falta de cinco minutos para el final y dejar prácticamente el choque visto para sentencia.



Unicaja empieza a despegar en la tabla de la ACB mientras sigue cocinando el nuevo proyecto.



- Ficha técnica:



72 - Kids&Us Manresa (16+19+22+15): Benitez (12), Notae (13), Agbo (8), Minchev (5), Ongenda (7) -cinco inicial-; Vila (2), Beaufort (-), Bassas (2), Tamba (3), Fernández (3) y Oriola (17).



84 - Unicaja Málaga (22+26+16+20): Pantzar (4), Hunt (31), Brazdeikis (12), Noua (7), Kravish (3) -cinco inicial-; Kalinoski (8), Barreiro (2), Lukosius (3), Djedovic (-), Hernangómez (4) y Perry (10).



Árbitros: Martín Caballero, Vicente Martínez e Igor Esteve. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.806 espectadores.