92-84 | El Unicaja firma su primera y sólida victoria en la ACB

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja suma su primera victoria en la ACB tras vencer al MoraBanc Andorra por 92-84 en el Martín Carpena. Ignas Brazdeikis destacó con 19 puntos y 27 de valoración, secundado por las buenas actuaciones de Noua, Pantzar y Hunt. El equipo cajista cimentó su triunfo en un excelente acierto en los tiros de dos, firmando el segundo mejor porcentaje de su historia en la competición. A pesar de llegar a dominar por hasta 18 puntos, varios parciales del Andorra evitaron una ventaja mayor para los locales.

El Unicaja estrenó su casillero de victorias con un triunfo muy sólido contra Morabanc Andorra (92-84) en el Martín Carpena. Las caras nuevas del equipo cajista y el acierto de tiro de dos, el segundo mejor de su historia en la ACB, fueron los encargados de elevar al equipo de Vidorreta desde el principio hasta el final de un partido en el que fue superior en todo y nunca se vio en peligro.

Brazdeikis (27 de valoración, 19 puntos), Noua, Pantzar y Hunt, bien secundados por dos líderes como Perry y Kravish, marcaron el paso de un equipo cajista mostró mucha solvencia tras las dos derrotas consecutivas en el arranque de la liga.

El equipo de Vidorreta se valió de un porcentaje de acierto muy alto en los primeros minutos para ponerse el partido a su favor y ya no ver en peligro el marcador. A pesar de que la diferencia fue de ocho puntos, llegó a estar en +18 en más de una ocasión, pero algunos parciales visitantes evitaron al Unicaja marcharse del todo.

La rotación del técnico vasco fue de diez jugadores, porque Lukosius no tuvo minutos y Djedovic solo participó en el primer cuarto 3:47 minutos.

Vidorreta la dio la manija a Pantzar en el quinteto inicial. El Unicaja mostró un alto porcentaje de acierto en los primeros minutos, lo que le permitió abrir brecha rápido. Especialmente de la mano Noua. Fueron cuatro triples en estos diez primeros minutos de seis intentos. El último, de Kalinoski para contrarrestar un mini parcial de 0-4 obra de Pustovyi para estrechar el marcador. Djedovic, que apareció al final en Lituania, tuvo minutos en esta primera manga que finalizó con 24-20. Unicaja llegó a tener un más nueve.

Lo mejor y lo peor de Unicaja se vio en el segundo cuarto. El cuadro cajista llegó a irse a los 18 puntos de renta. Circuló con facilidad cerca del aro, aunque bajó el acierto desde el triple, del 4-6 del primer cuarto al 7/18 en el descanso. Kalinoski y Thomas, fichado para sustituirle, compartieron minutos en el parqué. Willy no fue el Willy que se ha visto en Málaga en este arranque y se fue al descanso con un un intento fallado. El ataque cajista se atascó en los últimos minutos y un parcial del 0-8 al filo del descanso devolvió a Andorra a un partido que se le estaba yendo (47-39). Pustovyi estaba siendo indescifrable debajo del aro en esta primera mitad.

Cameron Hunt lanza a canasta durante el Unicaja vs. Moraban Andorra de la Liga Endesa acb Photo / Mariano Pozo

El Unicaja abrió el tercer cuarto con un parcial de 6-0 que obligó a Tabak a pedir tiempo. La reacción andorrana estuvo a la altura para mantenerse en el duelo. Kyle Kuric puso toda su clase sobre el parqué del Carpena para mantener en el partido siempre a Andorra. Un enganchón entre Willy Hernangómez y Radosevic precedió un parcial de 0-6. El madrileño estaba entrando en el partido pero se tuvo que marchar al banquillo. Pero el Unicaja se mantuvo siempre firme y cerró el cuarto con un 72-63 impidiendo a Andorra echarle mano.

Se repitió el guion en el inicio del último parcial con un 7-0 que amagó con romper del todo el duelo, pero Andorra supo de nuevo como engancharse al partido para evitar un descalabro, aunque nunca estuvo cerca. Lo que impidió un triunfo más abultado del Unicaja fue el uno de nueve en triples (9 de 32). Unicaja volvió a estar por encima de los quince puntos de renta también en el último cuarto que acabó como empezó el duelo, con Brazdeikis y Noua inspirados para dejar la primera victoria de la temporada en el Carpena.