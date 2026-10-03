75-80 | Unicaja se estrena en el Carpena con la segunda derrota en liga

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LO ESENCIAL Las claves Unicaja cayó ante La Laguna Tenerife (75-80) en el Martín Carpena y suma su segunda derrota consecutiva en el inicio de la Liga Endesa. Kendrick Perry lideró al conjunto malagueño con 23 puntos, mientras Marcelinho Huertas (17 puntos) y Guy (18) destacaron en el triunfo tinerfeño. Tenerife abrió una brecha decisiva con un parcial entre el final del tercer cuarto y el inicio del último, llegando a dominar 55-67. El Unicaja reaccionó hasta colocarse 71-75 a 1:40 del final, pero un palmeo de Abromaitis y los tiros libres de Jaime Fernández aseguraron la victoria visitante.

El Unicaja no levanta cabeza en este arranque de la Liga Endesa. El conjunto malagueño encajó su segunda derrota consecutiva en el inicio del campeonato después de caer ante La Laguna Tenerife (75-80) en el Martín Carpena.

Los de Txus Vidorreta no han podido aprovechar el factor cancha en una cita especial para el técnico vasco, que se reencontraba por primera vez en partido oficial con el equipo al que dirigió durante diez temporadas.

La Laguna, con un magnífico tramo de cinco minutos entre el final del tercer cuarto y el comienzo del último, resistió al final un partido que estuvo igualado casi todo el tiempo y donde destacaron Guy y también Marcelinho Huertas, autor de 17 puntos y 21 de valoración.

Era un partido de emparejamientos familiares, después de tantos duelos entre ambos en el último lustro. Txus esta vez sufría los triples de sus antiguos jugadores, imagen extraña tras una década liderando al Tenerife, mientras Huertas y Kendrick Perry (23 puntos) gobernaban la distribución.

Con un triple del base cajista se cerró el primer cuarto (23-21), que dio paso a un segundo con más errores individuales, pero el mismo marcador apretado. Trataba el Unicaja de seguir encajando en los nuevos sistemas, limitado por las lesiones de jugadores importantes como Alberto Díaz.

De hecho, debutaba el recién llegado escolta Matt Thomas, que ha llegado para cubrir la baja temporal de Tyler Kalinoski. Otra canasta sobre la bocina selló el 39-39, esta vez de Marcelinho, que siempre tiene gasolina.

En el segundo tiempo todo empezó a nublarse para los malagueños, que veían cómo los automatismos del Tenerife y la calidad individual de sus piezas empezaban a frustrar a un Unicaja incapaz de quebrar la defensa en el tercer cuarto.

El momento de mayor superioridad llegó con un tiro de tres de Guy, que sellaba un marcador importante a poco menos de ocho minutos para el final (55-67). Era su punto número dieciocho.

Remontar catorce puntos en seis minutos parecía improbable, pero los últimos lances del juego se salieron del guion. Triples de Amine Noua y de Jaime Fernández y 71-75 a falta de 1:40.

El acelerador de Perry llevó al límite a los tinerfeños, pero un palmeo de Abromaitis y dos libres de Fernández fueron claves para cerrar el triunfo ante un pabellón Martín Carpena que apretó hasta el final.

Ficha técnica:

75- Unicaja (23+16+16+20): Perry (23), Hunt (13), Brazdeikis (4), Noua (13), Kravish (9) -quinteto inicial- Barreiro (5), Hernangómez (6), Djedovic (0), Lukosius (0), Pantzar (2), Thomas (0).

80- La Laguna Tenerife (21+18+20+21): Huertas (17), Guy (18), López-Arostegui (6), Abromaitis (7), Happ (8) -quinteto inicial- Fernández (13), Fitipaldo (0), Shermadini (0), Hunter (5), Alderete (0), Doornekamp (3), Kurucs (3).

Árbitros: Carlos Peruga, Juan de Dios Oyón y David Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.936 espectadores. En la previa, el Unicaja homenajeó a su exjugador Omar Cook, actual miembro del cuerpo técnico de los Cleveland Cavaliers de la NBA