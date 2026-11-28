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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF cayó derrotado por 3-4 ante el Athletic Club tras una desastrosa primera parte en la que se fue al descanso perdiendo 1-4. A pesar de la destitución previa de Loren Juarros, la reacción del equipo no llegó en los primeros 45 minutos, donde Nico Williams lideró el ataque bilbaíno. En la segunda mitad, el equipo malaguista tiró de orgullo y logró acercarse con dos goles de Adrián Niño, llegando a enviar un balón al poste en el minuto 90. Esta nueva derrota agudiza la grave crisis del Málaga CF en su regreso a la élite, manteniéndose en caída libre sin lograr puntuar.

Una meritoria segunda parte, sí. Pero, ¿y la primera? Un equipo en la UVI y con un pie dentro de la caja puede demostrar su incapacidad, pero no ser zarandeado de esa manera como lo fue en la primera mitad. Y por eso, entre otras cosas, el Málaga CF sigue y sigue perdiendo partidos en su regreso a la élite. Ya no es que no gane. Es que ni empata.

La reacción a la destitución de Loren Juarros, lejos de servir de acicate, trajo unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que el Málaga fue un pelele en manos de un equipo sin mucho más fuste que el del campeón del mundo Nico Williams. No es el gran Athletic de los últimos años este de Terzic, pero le dio para pasar por encima del Málaga y dejar el choque cerrado antes del descanso con un 1-4.

El 3-4 final, con dos regalos del conjunto bilbaíno -Unai y Laporte- y varias ocasiones fruto del orgullo de unos jugadores que quizás estaban viviendo los últimos minutos de Funes en el banquillo blanquiazul, no debe tapar que un equipo no puede salir como lo hizo el Málaga al campo.

Funes regresó a sus orígenes aunque con novedades en los nombres. El 1-4-3-3 fue de nuevo el dibujo, pero con muchas novedades. Izan volvía a un once en el que se estrenaba Cajuste.

Todo, para una primera parte indigna. ¿Cuántas veces remataron los jugadores del Athletic dentro del área, entre el punto de penalti y el área pequeña? Todos los balones que llegaron los remataron, con sus correspondientes rechaces. Una calamidad.

Iñaki Williams se hinchó a fallar goles, uno detrás de otro, hasta que en el 27' Sancet estaba por delante de él y mandó a la red un balón rasito de Nico Williams dentro del área, que lo puso como si estuviese jugando con niños pequeños.

Se abrió la caja de los truenos. El Málaga, salvo los primeros cinco minutos, había vivido aculado en los alrededores de su área. Y ahí siguió tras el 0-1 para ver cómo Berenger en el 34' remató hasta dos veces un rechace del larguero para meter el segundo.

Cajuste recortó en el 36' tras un regalo de Unai Simón sacando el balón. El saque con las manos lo recogió el sueco al borde del área, se la dio a Larrubia que la cedió atrás y el '2' la cruzó imposible para el meta campeón del mundo desde el borde del área. Algo de recorrido dejó Cajuste en su estreno como titular. Pero demasiado contemplativo en defensa, como todos.

En el 38', qué poco dura la alegría en la casa del pobre, Nico Williams puso de nuevo las cosas en su sitio empujando a la red una cesión de su hermano, que recibió sólo, pero sólo en el punto de penalti.

El Málaga continuó sin reacción, sin poder rescatar absolutamente a nadie, hasta que llegó el cuarto del Athletic en una jugada similar, otro remate al poste con Rincón recogiendo el rechace para mandarla para dentro.

Si crees que el Málaga no puede ir a peor, no dejes de confiar. Vaya primera parte.

La película fue completamente distinta tras el descanso. Funes movió el árbol y sacó a Pablo Martínez y Chupe por Salinas y Dani Lorenzo para volver a los tres centrales. Puga era el tercer hombre.

El Málaga salió decidido a empujar y a ahogar al conjunto bilbaíno. Y lo consiguió. Pronto, en el minuto 50, recortó distancias por medio de Adrián Niño, que empujó a la red un disparo al poste de Joaquín, con algo más de colmillo en la segunda parte antes de irse seco.

Los de Funes siguieron con el plan, ya con Ramón en el campo por Izan, para intentar acercarse en el marcador. No hubo noticias del Athletic en ataque.

Pablo Martínez cargó el área en muchas ocasiones, Larrubia desbordó alguna vez y Rafa puso más músculo por un Cajuste que demostró que puede ayudar. El propio Martínez tuvo una calcada a dos de los goles del Athletic y al de Niño, pero no concretó el remate.

El Málaga acumuló córners y llegadas, pero hasta el 82' no llegó el tercero. Primo del primero. Laporte le dio las llaves de la casa a Adrián Niño con una cesión impropia a Unai Simón. El de Rota se adelantó al meta riojano y metió el tercero.

Fue un quiero y no puedo hasta el final, ya con pocas fuerzas. Rafa mandó un balón en el noventa al poste, por fuera. Remató desde fuera un balón botando. Pero no hubo más. En la primera mitad se fue todo por la borda y el Málaga no fue capaz de enmendarlo.

Ahora empieza una nueva era. Pero quien llegue a la dirección deportiva no puede ni atacar ni defender, al menos hasta enero. El Málaga va en caída libre.