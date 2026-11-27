Funes: "Tengo que ganar un partido porque lo necesita el Málaga, no porque lo necesite Funes"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Juanfran Funes resta importancia a su futuro personal y enfatiza que la prioridad es lograr una victoria por el bien del Málaga. El técnico blanquiazul asegura sentir el respaldo de la directiva tras la reciente salida del director deportivo, Loren Juarros. El Málaga llega al encuentro contra el Athletic Club en una situación crítica, como colista de la categoría y sin haber ganado aún este curso. Funes pide centrar todas las fuerzas en el vestuario para aislar a los futbolistas de la presión exterior y competir al máximo nivel.

Después de Loren Juarros, Juanfran Funes no quiere saber si será la suya la próxima cabeza que ruede en La Rosaleda si los resultados no llegan. "Tengo que centrarme, lo digo de verdad, en ser capaz de ganar un partido porque lo necesitamos, porque lo necesita el Málaga, no porque lo necesite Funes", contestó.

El entrenador blanquiazul apartó su situación personal y la puso al servicio del club. "La institución está por encima de todos nosotros, es la realidad", insistió. Lo repitió varias veces durante la comparecencia, como si fuera la idea que quería dejar grabada en el vestuario.

Tampoco esquivó la lógica del fútbol. "Por encima de otras cosas impera el resultado y tenemos que ganar partidos. Cuando no se ganan, a veces aparecen cambios para intentar ganarlos, y tenemos que asumirlos", reconoció. "Las cosas serán como tengan que ser. Lo importante es que cada uno ponga todo lo que pueda".

Un banquillo bajo presión

El Málaga es colista con 5 puntos y todavía no ha ganado en la temporada: suma cinco empates y ocho derrotas. La derrota en Pamplona precipitó la salida de Loren, el director deportivo que confió en Funes para subirlo del filial al primer equipo. Sin ese paraguas, la atención pasa inevitablemente al banquillo.

El club de momento respalda al técnico, al menos de puertas para dentro. Funes asegura que ese respaldo no es nuevo. "Lo he vivido de puertas hacia adentro, esta semana y la anterior. Ni siquiera sé si públicamente han hablado de ese respaldo, pero lo he sentido siempre, independientemente de lo que se haya podido pensar o decir", explicó.

Los mensajes del club también llegaron estos días, aunque no los consideró algo especial. "Lo hubo esta semana, pero también la anterior y la anterior. Aquí tenemos mucha cercanía y nos vemos a diario. No ha habido nada excepcional", aseguró.

Loren, el pasado

Funes empezó la rueda de prensa agradeciendo a Loren su etapa en el club, defendiendo que es un malaguista más. Después, cerró la puerta a cualquier valoración. Ni el legado del burgalés ni su posible responsabilidad en la planificación del verano. "Si te respondo ahora, ya no estoy cumpliendo mi palabra. Ya habrá tiempo de sacar conclusiones. Para mí eso ya es pasado", zanjó.

Lo único que recogió de su despedida fue el encargo a la plantilla. "Como dijo él, el mejor regalo que le podemos hacer es que seamos capaces de ganar partidos", recordó.

"Ahora toca el Athletic"

Funes quiso enfocarse únicamente en el Athletic. "Si te preocupas por tantas cosas, no te ocupas de ninguna", advirtió. Admitió que el momento es complicado, pero pidió que el ruido no llegue al césped. "Abres la puerta y lo que se escucha fuera es una cosa, y la cierras y lo que se escucha dentro es otra", explicó.

El técnico extendió esa responsabilidad a todo el entorno. Pidió a la afición, al cuerpo técnico y a la directiva que arropen a los futbolistas para que solo piensen en el partido del sábado. "Ellos son los que tienen que salir ahí y mostrar su mejor versión", insistió.

El Athletic llega a La Rosaleda como examen y como oportunidad. Funes lo sabe: una victoria no solo rompería la racha. También aliviaría una presión que ya no se reparte entre dos despachos, sino que recae en un solo banquillo.