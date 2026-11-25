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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF destituye a su director deportivo, Loren Juarros, tras registrar trece jornadas consecutivas sin ganar en su regreso a Primera División. Juarros deja el club tras una trayectoria de cuatro años en la que logró ascender al equipo desde Primera RFEF a la máxima categoría apoyándose en la cantera. La deficiente planificación deportiva del pasado mercado de verano y la falta de rendimiento de los fichajes han desencadenado la decisión de la entidad. El nuevo responsable técnico tendrá el reto de dar salida a jugadores en el mercado de invierno para liberar fichas y reforzar la plantilla.

Loren Juarros ya es historia del Málaga CF. El club ha decidido destituir al hombre que construyó un proyecto que en tres años llevó al equipo blanquiazul desde Primera RFEF, el fútbol semiprofesional, a Primera División. Pero los resultados mandan, y es la medida drástica que decidió tomar la entidad malaguista para intentar atajar la crisis de resultados que tiene el conjunto de Funes sin ganar un partido desde que empezó la temporada.

De nada le ha valido a Loren Juarros implantar en el Málaga CF una hoja de ruta a seguir con claridad, algo nunca visto por estos lares, ni que el equipo esté en Primera División ocho años después con jugadores con los que se identifica la afición.

La mala planificación deportiva de este verano, donde ningún fichaje ha elevado hasta el momento el nivel de la plantilla cuya base es La Academia, ha condenado al de Mambrillas de Lara cuatro años después de aterrizar en Martiricos.

El Málaga suma trece jornadas sin ganar un partido en su regreso a Primera División. Ni los jugadores de la cantera han dado el nivel que se requiere en la élite, ni los fichajes han cimentado un proyecto arriesgado que necesitaba de experiencia en la máxima categoría.

Con el crédito, o el cariño, a Funes, la grada apuntó el último día al director deportivo como culpable de la situación. Y el césped desde luego ha demostrado que el mercado de verano fue muy deficiente.

Y ante la ausencia de resultados, Funes abandonó su plan de seguridad en busca de un revulsivo, pero tampoco le ha salido bien hasta el momento. Y eso ha dado con Loren fuera de Martiricos.

El Málaga renovó tanto a Loren como a Funes el pasado verano tras el ascenso a Primera hasta 2028. Pero esto fue contra la voluntad del administrador judicial, José María Muñoz, que siempre mantuvo una relación tirante con Loren Juarros.

Loren Juarros llegó al Málaga CF cuando se consumó el descenso a Primera RFEF en la temporada 2022-2023. Kike Pérez, director general, apostó por Juarros, que llevaba cinco años inactivo desde que abandonó la Real Sociedad.

Se encontró un vestuario prácticamente vacío, con sólo tres jugadores que estaban en Segunda -Ramón, Genaro y Juande-. Y a partir de ahí construyó un proyecto basado en la cantera, dándole protagonismo a los Roberto, Larrubia, Dani Lorenzo o Kevin.

Tiró de jugadores experimentados para su primer proyecto que culminó con el ascenso de Tarragona. Herrero, Einar, Manu Molina, Víctor García, Gabilondo, Juanpe o Dioni fueron algunos de los fichajes de esta temporada.

En Segunda mantuvo el bloque con retoques como Pastor, Lobete o Luismi, y le dio continuidad a Pellicer. Y una temporada después, con fichajes como Adrián Niño o Dotor, más la apuesta a mitad de temporada por Juanfran Funes, acabaron con el Málaga en Primera División.

Pero Loren siempre ha estado en el disparadero, desde que llegó se le esperó por una parte del entorno del club esperando cualquier fallo. A pesar de ser un hombre de fútbol, de tener las ideas claras, de darle el espacio a los jugadores de la casa, a cuya gran mayoría deja renovados, los errores siempre pesaron más en la balanza.

Los Baturina o Sergio Castel pesaron mucho en el primer año en Segunda División. También se le achacó que no había inventado nada, puesto que vivió de los jugadores que había en la cantera. Pero la realidad es que había que apostar por darle ficha y protagonismo, y es lo que hizo Loren.

Sí está en el debe de Loren buscarle salida a los descartes de la plantilla que ha habido cada verano. Ha sido incapaz de buscarle acomodo a los jugadores que no contaban con la confianza del entrenador. Véase el caso de Julen Lobete este verano.

Otro movimiento de Loren Juarros, histórico en este caso, fue el acuerdo marco con muchos clubes de la provincia para dejar al Málaga CF en situación prioritaria ante los talentos que vayan surgiendo en el fútbol base malagueño y evitar la fuga de jugadores.

Ahora, con una plantilla sin huecos libres, el que venga tendrá que llevar esta encomienda para hacerle un hueco a los nuevos fichajes que lleguen en el mercado de invierno para intentar reflotar un proyecto que se queda muy tocado sin la persona que lo ideó, para mal y para bien.