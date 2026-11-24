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LO ESENCIAL Las claves La directiva del Málaga CF ha tomado la decisión de prescindir del director deportivo Loren Juarros tras trece jornadas consecutivas sin ganar en Primera División. A pesar del éxito de llevar al equipo desde Primera RFEF a la máxima categoría, los cuestionados fichajes de esta temporada han precipitatedo el fin de la era Juarros. El club mantendrá por el momento en el cargo al técnico Juanfran Funes, quien aún conserva parte del crédito por el ascenso logrado. El Málaga CF necesitará un nuevo director deportivo para reestructurar la plantilla y gestionar las altas y bajas en el próximo mercado.

Loren Juarros es de lo mejor que le ha pasado al Málaga CF desde que es Málaga CF. Y a partir de ahí se puede empezar a hablar. Con su llegada, el Málaga cogió un rumbo claro y una hoja de ruta que seguir como nunca antes había ocurrido. Y desde que llegó, tardó tres temporadas en poner al equipo en Primera División desde Primera RFEF. Pero su tiempo en Martiricos parece haber llegado a su fin.

Las trece jornadas consecutivas sin ganar desde el inicio de la Primera División son una losa difícil de defender. Por los resultados y por el juego del equipo, por el nivel de los fichajes y el de algunos 'bichos' en la máxima categoría. Esos fichajes son los que han precipitado el final de la era Juarros en el Málaga.

Desde la dirección del club, José María Muñoz y Kike Pérez, se ha tomado la decisión, a falta de que sea oficial, de que el principal responsable de la situación actual del Málaga es el director deportivo. Sin duda, es la decisión más populista en este momento, porque es el único nombre que ha señalado la grada además del administrador judicial, que va a cumplir siete años en el cargo y que vincula su permanencia al frente del club a la jueza Ruiz González.

La catarsis que necesita el Málaga para que intentar engancharse a la clasificación en Primera División pasa, según los dirigentes, por cortarle la cabeza al dirigente burgalés, al que se le alaba el proyecto de cantera que intenta construir en el club pero se le reprochan muchos de los fichajes que ha ido haciendo desde que llegó al cargo de la mano de Kike Pérez, director general del club, para preparar la plantilla de Primera RFEF.

En unas circunstancias normales, en el Málaga estaría fuera Juanfran Funes, ya que la cuerda siempre se corta por el entrenador cuando los resultados no llegan. Pero ni el Málaga es un club normal, es una institución intervenida judicialmente, ni la afición le ha bajado el pulgar al hombre que catapultó al equipo al regreso a Primera División y al que todavía le queda algo, un mínimo, de crédito.

Las horas parecen contadas para el de Mambrillas de Lara a orillas del Guadalmedina, y el Málaga tendrá que acertar con un director deportivo que sea capaz de revolucionar al equipo tanto con los fichajes como con las salidas, porque no hay huecos en la plantilla.

También tendrá que decidir sobre Juanfran Funes, si continúa al frente de una plantilla que conoce como nadie pero a la que no ha sido capaz de sacarle provecho en Primera División. Especialmente a los fichajes.

Y, sobre todo, si el Málaga sigue siendo el Málaga de los malagueños, el que soñó Loren Juarros cuando llegó a La Rosaleda y el que hizo realidad. Pero el que de momento no ha dado el nivel para competir en Primera División. Pero sería conveniente seguir sembrando en la tierra que trabajó Loren Juarros.