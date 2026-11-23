El Málaga CF visitará al CD Coria en la segunda ronda de la Copa del Rey Málaga CF

El Málaga CF visitará al CD Coria en la segunda ronda de la Copa del Rey

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF jugará contra el CD Coria de Primera RFEF en la segunda ronda de la Copa del Rey. El encuentro se disputará entre el 1 y el 3 de diciembre en el Campo Municipal 'La Isla'. El conjunto malaguista llegará al partido tras recibir al Athletic Club en La Rosaleda el sábado 28 de noviembre. En la eliminatoria anterior, el Málaga logró su único triunfo de la temporada al vencer 0-3 al Sporting de Alcázar.

La vida sigue adelante y este lunes, después del trastazo del Málaga CF en Pamplona, ha habido sorteo de la Copa del Rey en el que el club ha quedado emparejado al CD Coria cacereño, de Primera RFEF, en la segunda ronda del torneo del KO.

Rumiando todavía la derrota y la mala imagen, el bombo deparó un viaje incómodo para el Málaga, de más de cinco horas por carretera, que tendrá que afrontar la próxima semana tras el encuentro contra el Athletic Club el sábado 28 de noviembre en La Rosaleda.

Mientras el ruido de sables retumba en las paredes de Martiricos, con Loren Juarros prácticamente en el cadalso por su mercado de verano que deparó en este indigno arranque de temporada del Málaga CF, con cinco puntos de treinta y nueve, con cero victorias en trece partidos, los de Funes ya saben cuál será su segunda eliminatoria en una competición en la que cosecharon su único triunfo -anecdótico- en esta temporada del regreso a Primera.

El choque se disputará entre el 1 y 3 de diciembre en el Campo Municipal 'La Isla' del pueblo cacereño, a donde el Málaga espera a llegar tras su primer triunfo de la temporada.

En la primera ronda, el Málaga se impuso al Sporting de Alcázar en Alcázar de San Juan por 0-3 con dos goles de Chupe y uno de Dani Lorenzo.

Está por ver cómo llega el equipo a la cita, si Loren sigue a los mandos de la parcela deportiva, si Funes continúa en el banquillo, o si todo ha estallado por los aires después del partido contra el Athletic Club.