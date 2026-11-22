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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF cae 1-0 ante Osasuna en El Sadar con un gol de cabeza de Ante Budimir y acumula ya trece jornadas consecutivas sin conocer la victoria. El planteamiento táctico de Funes con tres centrales no dio resultado y el equipo completó una de sus peores primeras partes de la temporada. Adrián Niño en un mano a mano y Juan Cruz con un remate de cabeza tuvieron las ocasiones más claras para haber logrado el empate en la segunda mitad.

Duele hasta escribirlo, porque todavía es el mes de noviembre. Pero el Málaga CF enfila a la deriva el camino de Segunda División. Porque con partidos como el de Pamplona, en el cayó 1-0 contra Osasuna y suma trece jornadas sin ganar, no le queda otro desenlace a este equipo al que ya no le queda ni Funes, con un planteamiento y una elección de jugadores inexplicable en El Sadar.

El de Loja volvió a apostar por los tres centrales, y Budimir le marcó el gol de la victoria en la cara de Álex Pastor, un jugador que ni había debutado en Primera y que suma dos titularidades consecutivas saliendo en la foto. Al menos volvió Murillo para darle brío a la defensa, pero hay más plancha que esa.

Por ejemplo Larrubia. No desbordó ni una vez, partió en una posición que era un híbrido entre extremo y segundo delantero. Joaquín en la derecha. Pablo Martínez de nuevo en su sitio junto a Rafa y Dotor por delante con Niño en punta. Todo para nada. Un despropósito, señales de que no hay nadie al mando. El arreón final no debe esconder que Osasuna tuvo varias para sentenciar y que esa no es la imagen que tiene que dar un equipo que sumaba doce jornadas sin ganar. Ya son trece.

La amenaza de Osasuna, que llevaba un mes sin ganar, era una, Ante Budimir. Y la primera en la frente. Pidió Funes en la previa redondear noventa minutos. Casi redondea toda la primera parte para tirarla a la basura.

El Málaga salió a ser protagonista, tuvo la pelota en los primeros minutos. Hasta que Osasuna se enteró de qué iba la película y fue aculando a los de Funes hasta convertirlos en un pelele. La primera parte en Pamplona fue lo peor que se le ha visto al Málaga esta temporada. Un desastre, esta vez con la firma de Funes.

Al cuarto de hora Murillo se fue a por uvas y Kike Barja controló sólo dentro del área. El central corrió y tapó con el cuerpo el disparo. El siguiente acercamiento fue un retrato de este Málaga infame en defensa. Rosier hizo lo que quiso con Larrubia, caño incluido, y la puso sin oposición al corazón del área para que Budimir se colase en el castillo de arena que son los tres centrales blanquiazules y mandase la pelota a la red con un cabezazo.

El encargado de la marca de Budimir, un estrellón de la Liga, era Álex Pastor, que no justificó su titularidad contra el Racing de Santander y lo empeoró en Pamplona. Quizás no sea su culpa.

Cinco minutos después volvió a dejar a Kike Barja meterse hasta la cocina. Recio arregló el desaguisado evitando el segundo de Budimir.

El gol fue un golpe al mentón del Málaga, que vio como Osasuna fue un rodillo hasta el descanso. Jugó a mesa y mantel y Budimir volvió a tener el segundo justo en la última jugada de la primera mitad. En el Málaga no apareció absolutamente nadie. Solo Recio dio el nivel.

Niño perdonó el empate

Tras el descanso la película fue la misma aunque con un Osasuna más conservador. La placidez con la que el conjunto local vivía el partido sólo se vio alterada tras una pérdida de Moi Gómez que dejó a Adrián Niño mano a mano con Sergio Herrera. Pero tuvo mucho tiempo para pensar, y el pistolero es especialista al primer toque. Pero no hay excusas para esa ocasión fallada.

Los cambios le fueron dando más posesión al Málaga. Ramón y Puga entraron tras el descanso por Pastor y Rafa para volver al 1-4-3-3. Más tarde Dani Lorenzo ocupó el lugar de Joaquín.

En medio de esas, Larrubia perdía y perdía balones planteando que igual hay que abrir el melón que la Primera División le está viniendo demasiado grande. Quizás deba apostar por asociarse y soltar la pelota más rápido.

No hubo noticias en las áreas, los intentos del Málaga morían en la frontal del área navarra. Osasuna jugó para esperar a la contra, pero no cazó ninguna. En un balón largo el canterano Osambela le abrió una brecha a Murillo, mariscal de nuevo en el centro de la defensa, en la frente. Solo vio amarilla.

En el 85' llegó otra ocasión clara para el Málaga. Tras una posesión larga Salinas se vio solo en la izquierda para ponerla al área. La puso donde debía pero el remate de cabeza de Juan Cruz -que entró por Larrubia- se fue demasiado cruzado. El hispano-argentino se la pedía por abajo a Salinas. Estaba solo como la una.

A raíz de ahí el Málaga fue colgando balones, y un centro de Puga se envenenó y casi sorprende a Sergio Herrera. Pero la pelota se fue por la línea de fondo, como al Málaga se le van yendo oportunidades de ganar partidos, incluso ante equipos ramplones como este Osasuna, lejos de su mejor versión.

Un equipo a la deriva y, lo peor, un entrenador errático. Era el único asidero al que agarrarse. Parece que ya tampoco.