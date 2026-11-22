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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca en El Sadar ante Osasuna la primera victoria de la temporada para romper su mala racha en la jornada 13 de Primera División. El técnico Juanfran Funes afronta dudas en la alineación por bajas defensivas como las de Rafita, Aznou y Calero, mientras recupera a Murillo. Osasuna llega en la posición dieciséis con doce puntos y con el delantero Ante Budimir como principal amenaza para la zaga malaguista. El encuentro será dirigido por el colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea a partir de las 18:30 horas este domingo.

El Málaga CF lleva desde que arrancó la liga huyendo de los fantasmas de la Primera División en busca de una victoria como huyen los corredores de los toros en Pamplona en el mes de julio. Y en la capital navarra se presenta este domingo el conjunto de Juanfran Funes para buscar la primera victoria de la temporada que lo empuje a cambiar la dinámica de resultados negativos que acumula en la máxima categoría del fútbol español.

Los de Funes se miden a Osasuna este domingo a partir de las 18:30 horas en un partido de la jornada 13 de Primera División, con la retahíla ya por todos conocida de las cero victorias en Primera División.

El conjunto blanquiazul llega al partido lleno de dudas después de este parón de selecciones que el técnico ha empleado para intentar que sus jugadores despejen la cabeza.

La primera de ellas es si el Málaga está realmente preparado para competir en Primera División con esta plantilla con la piedra angular compuesta por canteranos y con unos fichajes que hasta ahora ninguno ha dado unos mínimos para hacer más fuerte al equipo en la competición.

La segunda, si será capaz, como pidió Funes en la previa, de aguantar un partido completo sin desconexiones que cuesten puntos y derrotas, como ha venido sucediendo desde el mes de agosto.

Y la tercera, la alineación. Especialmente, la línea defensiva con las bajas de Rafita o Aznou, que dejan solo a Salinas para la banda izquierda. Está por ver si Funes sigue apostando por la defensa de cinco que tampoco está teniendo resultados o si regresa al 1-4-3-3 que tanto éxito le dio cuando llegó al banquillo blanquiazul.

Calero se cae de la convocatoria y vuelve Murillo, fuera desde el partido del ascenso a Primera en Almería. Puga, Recio, Einar y Salinas es la línea defensiva más probable para la cita de El Sadar.

Osasuna, por su parte, llega con doce puntos en la clasificación en el puesto dieciséis. En su estadio ha perdido un partido y empatado otros tres.

En el banquillo está Jagoba Arrasate, que llegó para enderezar el rumbo que cogió el equipo con Ramis. Para su cuerpo técnico rescató a Darko Brasanac, que en el mes de junio estaba en el balcón del Ayuntamiento celebrando el ascenso del Málaga a Primera.

La principal amenaza 'rojilla' es Ante Budimir, el delantero croata que es una de las estrellas de Primera División. Y al Málaga hasta ahora se le ha dado regular tirando a muy mal lidiar con jugadores de un nivel superior.

Un colegiado muy experimentado en la categoría será el encargado de dirigir el partido, Ricardo de Burgos Bengoetxea, que ya dirigió un 1-1 en El Sadar en la temporada 2016-2017 en el que el Málaga falló un penalti.

Ese empate sería insuficiente este domingo.