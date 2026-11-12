El Málaga CF no está para huelgas

Izan Merino dispara a puerta ante la mirada de Chupe y Jauregi en un entrenamiento del Málaga CF Málaga CF

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF afronta el parón como colista de la categoría tras doce jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. La baja por lesión de Rafita complica aún más la situación defensiva del equipo durante al menos un mes. El técnico Funes y los futbolistas canteranos buscan ajustar su propuesta tras el escaso rendimiento mostrado. La falta de aportación de los fichajes estivales obliga a Loren Juarros a planificar salidas en el mercado de invierno.

No son días de vino y rosas en Martiricos. El Málaga CF acumula doce jornadas sin ganar, es colista de Primera División, los fichajes no están aportando nada al equipo y la credibilidad que se había ganado Loren Juarros con el ascenso, ha entrado en barrena.

Por lo tanto, el club vivió la jornada del 11-N, elegida por los sindicatos para hacer una huelga general en todo el país, con total normalidad, con un entrenamiento que esta vez se desarrolló en la ciudad deportiva bajo la lluvia.

El Málaga CF trabaja porque es mucha la faena que tiene por delante. Buscar el mejor nivel de la espina dorsal de este proyecto, apretarle a los fichajes para que se hagan notar, que el entrenador dé con la tecla, y que el director deportivo piense en cómo podrá reforzar esta plantilla en enero.

Repensar los laterales

Más que las nubes de 'Charles' y la huelga, sobre el Málaga CF pesa la baja de Rafita, lesionado de los isquiotibiales, lo que puede conllevar incluso más de un mes fuera de concurso. Y decir esto no es cualquier cosa, ya que el lateral de Vélez Málaga está siendo, de largo, el mejor futbolista de la temporada en el conjunto blanquiazul.

Pensar bien en el relevo del canterano y recuperar a Carlos Puga, que continúa entrenando al margen de los compañeros, es para, entre otras cosas, lo que tienen que servir estas dos semanas.

Funes, a ajustar su librillo

Los de Funes tienen por delante dos semanas para resetear todo lo que va de temporada, condenada por los errores principalmente en defensa, que han ido costando un punto tras otro.

El entrenador del Málaga también tiene estos quince días para ajustar su librillo, que se ha visto desfasado más de una vez, sin ir más lejos en la derrota contra el Racing de Santander, cuando José Alberto cambió el esquema tras el descanso y desarboló al Málaga CF en quince minutos.

Funes se ha mostrado errático en los planteamientos, algunas veces en la dirección de campo, y no termina de dar con la tecla. Su equipo se ha visto superado en más de una ocasión por los rivales.

Tiene que decidir que Málaga CF, si el del 1-4-3-3 de garantías y confianza, o el de los tres centrales que eligió en los tres últimos partidos con un balance de un punto.

Los bichos tienen trabajo

Los pesos pesados del proyecto, los jugadores salidos de La Academia, no han sido capaces de adaptarse al salto de categoría. Los Larrubia, Chupe o Dani Lorenzo todavía no han sido capaces de marcar las diferencias en Primera División. Llamativo es el caso de Izan Merino, que ha desaparecido de las alineaciones en los tres últimos partidos.

Sin noticias de los fichajes

De los nuevos fichajes, ninguno se ha echado el equipo a la espalda. Pablo Martínez ha demostrado poco más que un buen golpeo a balón parado. A su favor, Funes lo ha situado en la banda izquierda en más de una ocasión, una decisión con difícil explicación. Se esperaba como agua de mayo la recuperación de Fernando Calero, pero desde que empezó a jugar ha salido en la foto de la mayoría de los goles, la última, la del segundo del Racing de Santander.

Cajuste no ha hecho acto de presencia entre lesiones y suplencias, y poco más ha aportado Juan Cruz. Aznou encadenó dos titularidades pero no estará en Pamplona por la expulsión contra el Racing.

Loren y el mercado de invierno

Y le queda poco margen de error a Loren Juarros en la configuración de la plantilla. El director deportivo blanquiazul debe de estar pensando en cómo mejorar un plantel sin fichas disponibles.

Se tiene que enfrentar a su principal debe, que es el de las salidas de jugadores para liberar fichas y reforzar un plantel falto de experiencia y de gol, porque hasta que Chupe no aparezca, solo Adrián Niño, con la ayuda de Dotor, están facturando para el Málaga.

El Málaga tiene mucho trabajo por delante para agarrarse a la categoría a la que tanto costó volver. No está el cuerpo para huelgas.