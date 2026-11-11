Funes abandona su plan en el peor momento

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF sigue sin ganar tras doce jornadas en Primera División y Funes ha cambiado su esquema habitual del 1-4-3-3 por una defensa de tres centrales. La nueva fórmula táctica empleada ante rivales como Alavés, Betis y Racing de Santander no ha solucionado la fragilidad defensiva del equipo ni los problemas de cara al gol. El técnico no logra dar con la tecla ni encontrar soluciones para revertir la mala racha de resultados, alejándose del sistema que llevó al equipo al ascenso la temporada pasada.

El Málaga CF está lejos de competir y de ser un equipo fiable en Primera División, y ahora Funes ha abandonado su plan. No ha ganado en doce jornadas, por queda alguien que no lo sepa, tan sólo estuvo cerca de hacerlo en Vitoria, y en las últimas citas el entrenador de Loja abandonó su principal certeza, el 1-4-3-3 con el que arrasó en Segunda la pasada temporada.

Al Málaga CF tampoco le ha funcionado la fórmula de los tres centrales con la que el equipo lleva formando desde el partido de Vitoria contra el Deportivo Alavés, que se le escapó en los últimos minutos.

El choque de Mendizorroza ya se jugó bajo la presión de conseguir una victoria que se sigue haciendo de rogar, justo después de la debacle en La Rosaleda contra la Real Sociedad.

Funes redibujó el equipo con Rafita con tercer central junto a Recio y Einar y Puga y Aznou en los carriles. Es cuando el equipo estuvo más cerca de un triunfo, pero no fue su mejor puesta en escena de esta temporada, con un Alavés muy débil y en caída libre tras un gran inicio de temporada aquel día.

Repitió fórmula en La Cartuja contra el Real Betis, esta vez con Calero en lugar de Recio. El Málaga fue un equipo algo más sólido y sostuvo el vendaval del Betis de inicio, pero volvió a regalar un par de goles gracias a la fragilidad defensiva de toda la temporada. Calero en un gol y Rafita en otro salieron en las fotos del derbi andaluz.

Y frente al Racing Funes sorprendió repitiendo dibujo y, sobre todo, dándole la titular después de un año y medio sin jugar a Álex Pastor. Un cuarto de hora nefasto tras el descanso le costó una nueva derrota al equipo. Einar, Pastor y Calero estuvieron en medio de los dos goles cántabros, en un choque en el que además el conjunto visitante pisó muchas veces el área contraria.

Con este sistema, aunque la idea de atacar no varíe, los jugadores de banda reciben siempre muy lejos del área rival, lo que dificulta aún más las labores del gol, la otra gran mácula del Málaga en este tramo de la temporada junto a los regalos atrás.

Si algo dotó al Málaga de seguridad la temporada pasada fue la idea de juego y un once que se recitaba de memoria, algo que no ocurría con Sergio Pellicer. Funes encontró su fórmula pronto y los cambios llegaban principalmente forzados por lesiones de algunos jugadores.

Ese inmovilismo llevó a los blanquiazules a Primera División. Esta temporada, cuando realmente el Málaga ha estado más cerca del triunfo por méritos propios fue en partidos como el del Deportivo de La Coruña o el RCD Espanyol en La Rosaleda, también el partido de Getafe, con su fórmula más habitual, la del 1-4-3-3.

Funes se mueve en busca de soluciones, pero de momento, no las encuentra, tampoco con cinco defensas.