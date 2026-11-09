El Málaga CF pierde para varias semanas a su mejor hombre: Rafita

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF pierde a Rafita para varias semanas por una lesión en el tendón conjunto de los músculos isquiotibiales. El lateral sufrió la lesión a los veinte minutos del partido del pasado sábado y tuvo que abandonar el terreno de juego. Debido a esta dolencia, el canterano se queda fuera de la convocatoria con la selección española sub-21. Rafita es una pieza clave en la defensa de Juanfran Funes, habiendo sido titular en once de las doce jornadas disputadas.

Si hay algún jugador del que no se está dudando en el inicio de esta temporada en el Málaga CF es, indiscutiblemente, Rafita. El lateral de Vélez Málaga ha rendido a un gran nivel tanto en los dos laterales como de tercer central, una posición en la que lo ha utilizado Funes varias veces. Es un ganador de duelos y un competidor nato. Poca agua ha hecho el equipo en estas doce jornadas por donde estaba el canterano.

Pero el sábado algo se rompió a los veinte minutos de partido, en el futbolista y en la grada. En un contragolpe, o transición como hay que decirlo ahora, Dotor conducía la pelota y por la derecha intentaba ganarle metros Rafita. Pero se paró, se echó la mano a los isquiotibiales, y se fue al suelo.

Tuvo que abandonar el terreno de juego y el club ha confirmado este lunes uno de los peores pronósticos para el momento actual del equipo. Rafita sufre una " lesión en el tendón conjunto de los músculos isquiotibiales".

Con ese parte médico, el jugador se perderá varias semanas de trabajo con sus compañeros y más de un partido con la camiseta blanquiazul.

Además, Rafita se queda fuera de la convocatoria de la selección española sub-21, con la que debutó hace un mes y se había hecho acreedor de volver.

Rafita es un puntal en el equipo de Juanfran Funes, la navaja suiza de la defensa malaguista, ya que al técnico de Loja le sirve para todo.

Ha sido titular en once de los doce partidos de Liga, solo fue suplente contra el Villarreal y entró justo después del descanso.

Desde que la temporada pasada debutase con Sergio Pellicer, nadie lo ha bajado del once titular, salvo Funes en cuanto cogió las riendas del primer equipo, que lo devolvió al filial durante cinco jornadas para luego hacer un fijo en sus esquemas.

El futbolista tiene contrato hasta junio de 2029, pero su nombre ya ha empezado a sonar en el mercado. De momento, el Málaga lo pierde para varios partidos.