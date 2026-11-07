Málaga CF vs. Racing de Santander: el triunfo o el drama

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca su primer triunfo en Primera División tras 12 jornadas enfrentándose al Racing de Santander en La Rosaleda. El Racing llega como el peor visitante y el equipo más goleado de la categoría, aunque suma ya 11 puntos en la clasificación. El técnico Funes recupera a Joaquín y Pablo Martínez para este partido, mientras que Puga es duda hasta última hora. El conjunto cántabro cuenta con la baja de su capitán Mantilla por lesión de rodilla y de Andrés Martín.

Se acabó la paciencia. El Málaga CF recibe al Racing de Santander en el estadio de La Rosaleda este sábado con la obligación, sí o sí, de ganar el primer partido en su regreso a Primera División después de doce jornadas.

Eso es lo único que se espera del equipo para esta cita que arrancará a las 14:00 horas y que precede a un parón de selecciones propicio para tomar decisiones si no se consigue el triunfo. Aunque sobre la mesa todavía no está la continuidad de Funes en el banquillo de La Rosaleda.

El Málaga CF tiene que demostrar que es capaz de ganar también en Primera, y no sólo ser un meritorio, como lo ha sido en algunos partidos en los que no ha terminado de rematar la faena. Ni yendo por delante ni yendo por detrás.

Y para ello, a La Rosaleda llega un rival propicio, el Racing de Santander, el peor visitante de la categoría, que cuenta sus salidas por derrotas y es el equipo más goleado de la competición.

Caminos paralelos unen a estos dos equipos que al final de la temporada pasada saborearon las mieles del ascenso a Primera División. Pero los cántabros ya han sido capaces de ganar tres partidos y suman once puntos.

El proyecto del Málaga CF, el de La Academia, llega tocado a esta cita por el zarandeo que le han pegado equipos de un nivel superior como el Betis el pasado sábado en el derbi andaluz. El resultado no habla de la realidad que se vio sobre el césped de La Cartuja. Antes fueron Villarreal y Real Sociedad los que pusieron al equipo blanquiazul delante del espejo.

Nadie quiere darle la espalda ni a Funes ni a los Larrubia y compañía, que han desatado una 'malagamanía' nunca vista en la ciudad. Pero el equipo emite señales preocupantes de que es incapaz de estar cerca de la victoria siquiera. Tan sólo en Vitoria la tocó con la punta de los dedos, pero se le escapó al final y gracias. Además, contra un rival que ofreció muy pocas prestaciones.

En el capítulo de altas y bajas, Funes recupera para la cita a Joaquín y Pablo Martínez. Este último, el único fichaje que está siendo mínimamente productivo, un asunto por el que Loren Juarros, director deportivo del Málaga, está en el punto de mira. Carlos Puga será duda hasta última hora.

El Racing llega sin uno de los hombres del ascenso, Andrés Martín, que la temporada pasada vacunó al Málaga en La Rosaleda, y también sin su capitán Mantilla, lesionado en la rodilla para toda la temporada tras un mal apoyo en el choque contra el Real Madrid.

Se espera un partido a tumba abierta entre dos equipos que apuestan por el fútbol de ataque, rápido en las transiciones, y que prefieren partidos de muchos goles.

Aunque el Málaga esta temporada tiene la persiana bajada de cara a portería y sólo Adrián Niño está siendo capaz de ver portería. Todo apunta a que el Málaga necesitará más de un gol para ganar el partido, porque José Alberto López, ex inquilino del banquillo de La Rosaleda, ha construido a lo largo de cuatro temporadas un equipo vertical que busca la portería contraria con descaro.

El vizcaíno Íñigo Vicente, un alma libre que se mueve por todo el campo, es el principal peligro de un equipo que tiene a una de las sorpresas de la competición, el delantero marroquí Yassir Zabiri, con ocho goles en su cuenta particular.

El árbitro manchego Díaz de Mera será el encargado de dirigir un partido en el que el Málaga se juega algo más que tres puntos. Se juega el aterrizaje definitivo en Primera División.

La semana, tras la derrota contra el Betis, empezó en Málaga el domingo, con las paredes de los alrededores de La Rosaleda con pintadas contra Loren y también Funes. A ver cómo termina. Será un plebiscito.