El once titular del Málaga CF contra el Racing de Santander LaLiga

El uno por uno del Málaga CF vs. Racing de Santander: un ejército impotente

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF cae derrotado 1-2 ante el Racing de Santander en La Rosaleda y encadena ya doce jornadas consecutivas sin ganar. Dotor anotó el único tanto de los blanquiazules y se posicionó como el jugador más destacado del equipo a pesar de fallar una clara ocasión. El encuentro estuvo marcado por el debut de Álex Pastor tras un año sin jugar y la expulsión de Aznou por doble tarjeta amarilla. Ni las variaciones tácticas de Funes ni la presencia de dos delanteros lograron frenar la mala racha de resultados del conjunto malagueño.

El Málaga CF suma ya doce jornadas sin ganar en su regreso a Primera División. Cayó derrotado contra el Racing de Santander en La Rosaleda por un 1-2.

Dotor anotó el gol de los blanquiazules en un partido en el que Álex Pastor regresó al once después de más de un año sin jugar. Funes jugó con tres centrales y dos delanteros, con Chupe detrás de Adrián Niño. Aznou, expulsado por doble amarilla.

Ninguna fórmula le funcionó y su equipo no es capaz de sumar ninguna victoria.

En EL ESPAÑOL de Málaga valoramos la actuación individual de los jugadores del Málaga CF:

1. Alfonso Herrero: No pudo hacer nada en los goles. Evitó alguno más.

31. Rafita: Duró 21 minutos en el campo y se fue con una lesión muscular.

20. Calero: Un desastre con el balón en los pies.

5. Álex Pastor: Inexplicable su titularidad en un día tan señalado. Era su debut en Primera. Sale en la foto del empate.

4. Einar: Salió del campo pitado por la grada, pero fue el mejor de los tres centrales en el campo.

39. Aznou: Expulsado por dos amarillas evitables, en zonas sin peligro. Bien con el balón, puso un centro de mucha calidad a Chupe.

6. Ramón: La jugada siempre mejora cuando el balón pasa por sus botas. Es una buena noticia que compita y vaya a más, aunque a veces se le vea con un tono físico inferior. Sustituido al final.

22. Dani Lorenzo: Brillante en algunas acciones con el balón, tardó en decidir en una contra muy clara y tuvo un remate para empatar que no supo aprovechar. Sustituido al final.

8. Dotor: Primero un gol y después una ocasión clarísima fallada. El mejor del Málaga aunque con alguna pérdida en el centro del campo evitable.

9. Chupe: Jugó por detrás de Adrián Niño, se le notó desubicado. Sigue peleado con el gol. Pero ofreció mucho trabajo.

21. Niño: El pichichi tuvo la pólvora empapada. Tuvo el empate en sus pies y en su cabeza, pero no acertó. Ahora mismo es el '9' titular del equipo.

Suplentes:

10. Larrubia: La suplencia le duró poco porque tuvo que sustituir a Rafita a los veinte minutos. Puso el centro del gol y estuvo activo en la primera mitad. En la segunda no le salió nada.

14. Rafa: Entró ya con diez en el campo y no tuvo el mismo impacto que contra el Betis. Siempre intenta ser vertical.

12. Salinas: Entró tras la expulsión de Aznou. No tuvo profundidad ni incidencia en el juego.

11. Joaquín: La defensa del Racing le sacó el balón en la línea de gol para el empate y puso también un balón peligroso en el poco tiempo que estuvo.

18 Pablo Martínez: Sin calificar.