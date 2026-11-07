1-2 | Una defensa de plastilina condena al Málaga otra jornada más

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF cae derrotado por 1-2 ante el Racing de Santander en La Rosaleda tras adelantarse en la primera parte con un gol de Dotor. Los errores defensivos en la segunda mitad permitieron la remontada cántabra y la expulsión por doble amarilla de Aznou dejó a los locales con diez jugadores. El conjunto malaguista acumula doce jornadas consecutivas sin conocer la victoria en Primera División y se complica su situación en la tabla. El nuevo tropiezo abre dudas sobre el horizonte del equipo y deja en el aire la continuidad del técnico Funes de cara al parón de selecciones.

El Málaga CF tampoco fue capaz de ganarle al peor visitante de Primera, al equipo que más goles encaja, y que incluso jugando contra diez concedió varias opciones claras para que al menos se rascase un empate. Pero eso hubiera sido un mal mejor, porque sólo valía la victoria, que volvió a quedarse muy lejos con una defensa a día de hoy anticompetitiva.

El Racing puso todo de su parte para que el Málaga puntuase al menos, pero los de Funes perdonaron en la primera mitad en el correcalles planteado por el exmalaguista José Alberto, y claudicaron tras el descanso, a pesar del empuje final con Agirrezabala con la capa puesta.

Doce jornadas sin ganar, muchas dudas, un equipo ahora desdibujado, sin el once fiable que había traído a este equipo hasta Primera División, y unas matemáticas que empiezan a pintar un horizonte complicado para el Málaga.

Recio, el central más fiable de lo que va de curso, volvía a la convocatoria, pero Funes optó por hacer debutar en Primera, en el día más señalado, a Álex Pastor en una línea de tres centrales. Rafita -tan sólo veinte minutos- y Aznou, fueron los carrileros y Chupe regresó al once acompañando a Niño. Fue curiosa la posición de Chupe, detrás de Niño y en ocasiones más retrasado que Dotor.

Sobre el césped de La Rosaleda se vio el partido esperado. Un Racing larguísimo de José Alberto González que convirtió el choque en un correcalles que el Málaga no supo aprovechar haciendo más daño en la primera mitad.

El Málaga esperó atrás para salir a la contra y lo pudo hacer muchas veces. Juntó las líneas, no presionó muy arriba y tuvo que recorrer muchos metros cada vez que robaba la pelota.

Aun así se plantó muchas veces cerca del área del Racing sin saber resolver. El conjunto cántabro tampoco, porque pisó muchas veces el área de Herrero con Íñigo Vicente buscando las cosquillas desde la segunda línea y encontrando los pocos espacios que había detrás de los tres centrales del Málaga.

En el Racing Iker Luque, no se lo pensó cada vez que pudo disparar desde fuera. En el Málaga, Dani Lorenzo se lo pensó mucho a la hora de encontrar quien ejecutar el contragolpe. Eligió a Chupe, que optó por jugársela él solo. Antes, a los cinco minutos, un centro de Aznou se paseó por el área sin encontrar rematador.

Zabiri pudo castigar tras una pérdida muy peligrosa en el centro del campo pero Herrero resolvió con los pies.

En el 21' llegó un serio revés para el Málaga. Previsible. En otra transición prometedora que conducía Dotor por la izquierda, Rafita se tiró al suelo y tuvo que ser sustituido por Larrubia. El de Vélez lleva muchos minutos en las piernas. Se perderá la convocatoria con la sub-21.

El Málaga se quedó más tiempo con la pelota hasta que en el 28' desde el balcón del área Larrubia hizo un regate hacia fuera marca de la casa y la puso en el segundo palo. Adrián Niño se elevó sobre todos y la cruzó. En el otro palo Dotor llegó con todo y la mandó para dentro. Agirrezabala llegó tarde y tras varios minutos en el suelo vio la amarilla. El '8' del Málaga no pudo ni celebrar el gol.

Tras el tanto el Racing fue aculando al Málaga, que siguió saliendo a la contra y antes del descanso, con dos robos del conjunto blanquiazul muy arriba, Niño perdonó hasta en dos ocasiones el segundo. En una se hizo un lío y en la otra se revolvió bien dentro del área pero remató flojo.

Lo que se vio tras el descanso fue inexplicable al tratarse de una defensa de un equipo de Primera División. Una cadena de regalos atrás que provocaron el volteo en el marcador que no pudo impedir un arreón final frente al peor visitante de la categoría.

No tardó el Racing más de cinco minutos en empatar el partido. Salió a por ello y el Málaga le puso la alfombra roja. Aunque primero Chupe tuvo la suya. Pero en el cincuenta Iker Luque se metió como Pedro por su casa en el área para cruzarle la pelota a Herrero.

El portero toledano fue poniendo parches después a varios regalos de sus compañeros. Evitó tantos de Canales y de Pablo García, pero el rechace de este cayó en los pies de Zabiri que la empujó para el segundo en el 60'.

Y cinco minutos después Aznou vio la segunda amarilla y se fue a la calle. El Málaga tenía que rizar el rizo y, evidentemente, no pudo. Ya con diez, el partido cambió y no fue el correcalles que había sido hasta entonces.

El Málaga pasó muchos minutos perdido en el campo. Funes intentó recomponer el equipo. Tenía preparados a Recio y Rafa en la banda, pero la roja trastocó los planes. Entró Salinas y no Recio. Pero los cambios tardaron una eternidad en hacerse.

Antes, el Málaga perdonó la más clara aún con diez. Como el Racing es otra hermanita de la caridad en defensa, dejó a Chupe meterse hasta la cocina. La cedió atrás para Niño que se abrió de piernas y el control se le fue largo a Dotor. Y Dani Lorenzo no acertó en el rechace.

Luego llegaron minutos de impotencia, con el Racing perdonando alguna llegada y el Málaga zozobrando con la pelota. Hasta que en el 85' llegó una triple ocasión blanquiazul. Niño en dos ocasiones de cabeza y después Joaquín rompiéndola. El Racing la sacó en la línea.

Ya en el descuento, Agirrezabala evitó el empate de Niño, que lanzó una falta desde el borde del área que se envenenó en el trayecto. Pero nada está para el Málaga, que es un coladero en defensa, anticompetitivo, y así es muy difícil transitar por Primera División. Son doce jornadas sin ganar, llega otro parón de selecciones y se abre el melón de la continuidad de Funes. Llegan días muy complicados, motivados por lo que se ve en el césped.