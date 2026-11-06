El Racing puede abrir la caja de los truenos en el Málaga CF

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF llega al partido contra el Racing de Santander como colista de Primera División y tras acumular once jornadas consecutivas sin lograr una victoria. El descontento de la afición ha empezado a manifestarse con pintadas dirigidas principalmente contra la gestión del director deportivo, Loren Juarros. El encuentro es un punto de inflexión para el equipo blanquiazul, obligado a ganar para acortar la distancia de cinco puntos con la zona de salvación. El técnico Funes recupera a Recio para el choque, mientras que Puga es duda tras haber entrenado al margen durante la semana.

El domingo amaneció con las paredes de los alrededores del estadio de La Rosaleda llenas de pintadas contra Loren Juarros y también alguna contra Funes. El Málaga CF había perdido la tarde-noche anterior contra el Betis en La Cartuja y acumulaba las once primeras jornadas de Primera División sin ganar.

El equipo es colista, solo tiene cinco puntos, y de momento no ha dado muestras de estar en condiciones de ganar algún partido, quizás en Vitoria contra el Alavés, cuando el triunfo se escapó al final.

Y el sábado llega a La Rosaleda un compañero de viaje los últimos años, el Racing de Santander, con el que hace varias temporadas se jugó la permanencia en Segunda División y acabó descendiendo a Primera RFEF, y la temporada pasada el ascenso a Primera División. Ambos están ahora en la máxima categoría y este sábado se verán las caras de nuevo.

El conjunto cántabro suma once puntos gracias a tres victorias. Las tres las ha conquistado contra equipos de 'su' liga, algo que no ha hecho el Málaga. Y por eso, el choque del sábado puede ser el punto de inflexión en La Rosaleda. O para comenzar el despegue, o para que estalle la paz social que reina en el malaguismo, aunque ya se escucha la marejada de fondo.

La afición ha sido paciente por varias razones. Funes y los 'bichos' se ganaron todo el crédito del mundo la temporada pasada, y por tanto la paciencia de la grada en su aterrizaje en Primera División ocho años después. Y el calendario deparó un inicio duro al conjunto blanquiazul, con siete equipos que la temporada pasada se clasificaron para competición europea en las once primeras jornadas.

Pero ni contra los 'europeos' ni contra los que el Málaga se tiene que jugar los cuartos el cuadro de Funes fue capaz de ganar. Por lo que la victoria tiene que llegar contra el Racing de Santander, que además es el peor visitante del campeonato junto al Getafe.

Las pintadas de las paredes se pueden trasladar a la grada si el equipo suma su primera victoria en el casillero, porque son cinco puntos los que distancian al Málaga con los puestos de salvación con solo once jornadas disputadas. Y porque el equipo debe demostrar que está capacitado para ganar partidos en Primera División, y que el plantel, nutrido de canteranos es capaz de soportar la presión que empieza a pesar sobre ellos.

Hasta ahora, la figura de Funes no ha estado cuestionada ni dentro ni fuera del club. Sí la de Loren, cuyo desempeño con los fichajes no gusta en el malaguismo. Ninguno de los que ha venido este verano ha dado un salto de calidad al equipo, si bien es cierto que el proyecto está basado en el bloque del ascenso.

Pero una derrota, con un nuevo parón de selecciones tras la jornada, puede abrir el debate también sobre la figura del técnico, al que el Málaga por cierto ha dejado al frente de la portavocía del club como hizo antes con Pellicer. No se gana y nadie más que Funes da la cara.

El de Loja recupera para este partido a Recio, baja contra el Betis por un proceso vírico, y pueden volver también Pablo Martínez y Joaquín. Puga es duda en lateral derecho, ya que ha entrenado al margen algún día de la semana.

Pero sea con los que sea, el Málaga CF, ahora sí, está obligado a ganar, por necesidad matemática, y para evitar que la marejada se convierta en temporal en Martiricos.