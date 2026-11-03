Gallardo, a la izquierda de la imagen, en el estadio de La Rosaleda. Málaga CF

La tragedia de Gallardo, el portero del CD Málaga que perdió la vida tras un choque en Balaídos

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LO ESENCIAL Las claves El fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ha traído al recuerdo la trágica historia del exportero del CD Málaga José Antonio Gallardo. Gallardo sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras un choque fortuito con el delantero Baltazar durante un partido contra el Celta de Vigo el 21 de diciembre de 1986. A pesar de una evolución inicial aparentemente favorable, el guardameta empeoró días después y falleció el 15 de enero de 1987 tras sufrir una hemorragia cerebral. El Málaga CF mantiene vivo el recuerdo del portero de Torremolinos dando su nombre a la puerta número 13 del estadio de La Rosaleda.

El fútbol español vuelve a vestirse de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Una noticia que inevitablemente lleva la memoria del malaguismo hasta una de las páginas más dolorosas de su historia: la muerte de José Antonio Gallardo, portero del CD Málaga, después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido ante el Celta de Vigo en Balaídos.

La historia de Gallardo quedó marcada para siempre por aquel encuentro del 21 de diciembre de 1986. En el minuto 18 del partido correspondiente a la jornada 19, una acción con el delantero brasileño Baltazar terminó de forma trágica.

Gallardo salió a por un balón dividido y chocó con el atacante celeste. El impacto en la cabeza le dejó conmocionado sobre el terreno de juego y tuvo que ser sustituido y trasladado a un centro hospitalario de Vigo. Aunque la acción fue fortuita, aquel golpe acabaría teniendo consecuencias irreversibles.

Las primeras exploraciones detectaron una triple fisura en el parietal izquierdo, pero no apreciaron inicialmente una lesión de mayor gravedad. El portero permaneció en observación hasta Nochebuena, cuando pudo regresar a Málaga. Su evolución parecía favorable, aunque seguía teniendo molestias y una pequeña parálisis facial.

El 7 de enero de 1987 su estado empeoró. Fue ingresado de urgencia en el Hospital Carlos Haya, hoy Hospital Regional, donde los médicos detectaron una grave hemorragia cerebral y tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente. Ocho días después, el 15 de enero, falleció tras sufrir una parada cardiaca. Habían transcurrido 25 días desde aquel choque en Balaídos que cambió su vida y la historia del malaguismo.

La puerta 13 de La Rosaleda

José Antonio Gallardo había nacido en Torremolinos el 31 de diciembre de 1961 y se había formado en las categorías inferiores del CD Málaga. Llegó al club con apenas 15 años, después de destacar en el fútbol de su localidad, y fue creciendo hasta alcanzar el primer equipo.

Su debut liguero llegó en la temporada 1984/85, frente a la Real Sociedad. En el curso 1986/87 se había convertido en el guardameta titular del equipo dirigido por Antonio Benítez y disputó las primeras 18 jornadas del campeonato. Su trayectoria quedó interrumpida con apenas 25 años.

El reconocimiento a su figura permanece en el estadio de La Rosaleda. En agosto de 2017, coincidiendo con el 30 aniversario de su fallecimiento, el Málaga CF rindió homenaje al guardameta y bautizó con su nombre la puerta número 13 del estadio. Una forma de mantener presente a uno de los futbolistas que forman parte de la memoria blanquiazul.

La muerte de Jesús de Miguel vuelve a recordar la historia de Gallardo, de las más luctuosas en la historia del fútbol malagueño.