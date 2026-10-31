Larrubia y Puga con Fran García durante el Betis vs. Málaga CF de Primera División. LaLiga

El uno por uno del Real Betis vs. Málaga CF: Rafa llama a la puerta

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF cayó por 2-1 ante el Real Betis en La Cartuja y continúa sin conocer la victoria en Primera División. Adrián Niño volvió a ser el autor del único gol malaguista tras una asistencia del canterano Aznou. Rafa revolucionó el ataque tras salir desde el banquillo en la segunda parte y reclama la titularidad. El encuentro dejó como nota positiva el debut en la máxima categoría del joven Juani.

El Málaga CF sigue sin ganar en Primera División y esta vez cayó contra el Real Betis Balompié en el estadio de La Cartuja por 2 a 1. El tanto malaguista lo volvió a anotar Adrián Niño.

Calero por Recio fue la única novedad en el once con respecto a Vitoria. Llamó la atención otro partido más sin minutos de Izan Merino y la entrada de Juani por delante de Haitam.

En EL ESPAÑOL de Málaga valoramos la actuación individual de los jugadores del Málaga CF:

1. Alfonso Herrero: No pudo hacer mucho más. Quizás en el segundo tanto del Betis.

3. Puga: Le tocó bailar con la más fea, Abde, y cumplió. Además se sumó al ataque. Evitó el tercero y dejó al Málaga en el partido.

20. Calero: Sale en la foto del gol de Batra. Aunque antes había evitado otro y tuvo poso con la pelota. Pero tiene que ser más contundente.

4. Einar: Un tropezón inoportuno y una falta innecesaria que costó el segundo gol del Betis. Aunque siempre cumple. Otro partido que completa.

31. Rafita: Jugó como tercer central escorado a la izquierda. Dejó la marca de Fornals en el segundo gol. Pero aun así, se acaban las palabras para hablar del nivel competitivo de este futbolista. Otro partidazo. Vio amarilla.

6. Ramón: Buena noticia que cada vez pueda tener más minutos. Tiene mucho criterio con la pelota y da seguridad en ese aspecto. Le falta contundencia en algunas acciones defensivas.

22. Dani Lorenzo: Claro con el balón, tuvo varias transiciones peligrosas pero decidió mal en los últimos metros. En la segunda parte asumió el balón parado y se asoció bien con Aznou.

8. Dotor: Tuvo la ocasión de adelantar al Málaga pero remató mal. Mucho desgaste intentando llegar arriba y abajo. Fue desapareciendo en la segunda mitad y fue sustituido.

10. Larrubia: Actitud como siempre irreprochable. Le cuesta crear peligro. Recibe muy lejos del área. Eligió mal en varias acciones cuando la jugada pedía ser más directos. Amonestado y sustituido en el 60.

39. Aznou: Asistente con la derecha en el gol del Niño. Demasiada apatía. Puso un centro que cogió un comba que sorprendió a Álvaro Valle en la primera parte. En la segunda tuvo más protagonismo y dejó alguna muestra de su clase.

21. Niño: Parecía que no era su noche, con varios remates sin veneno y perdiendo todos los duelos aéreos. Pero facturó otro gol que metió al Málaga en el partido.

Suplentes:

14. Rafa: Le cambió la cara al Málaga. Media hora muy rotunda del sevillano, que reclama la titularidad. También tuvo dos errores llamativos, pero casi todo lo hizo bien y sumando.

9. Chupe: Casi empata el partido con un gran cabezazo. Le faltó fe en otra acción para buscar el remate en el segundo palo.

2. Cajuste: Entró sin chispa ninguna en el partido cuando pedía músculo, lo que se espera de él.

32. Juani: Debut en Primera División.

17. Jauregi: Sin calificar.