El Málaga CF, a salir de la tumba en La Cartuja

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca su primera victoria de la temporada frente al Real Betis en La Cartuja en el primer derbi andaluz del curso. El conjunto de Funes afronta el choque tras empatar con el Alavés y avanzar en la Copa del Rey, pero manteniendo las bajas de Pablo Martínez, Joaquín y Juan Cruz. El Betis de Pellegrini llega más descansado al no jugar la Copa por la tragedia de Urda y tras ganar cuatro de sus cinco partidos en casa. El encuentro contará con el atractivo de enfrentarse a exmalaguistas como Isco y Pablo Fornals en un Betis muy sólido como local.

En el fin de semana de los muertos, el Málaga CF quiere resucitar. Habrá fantasmas por todas las esquinas, los que los de Funes quieren espantar. Será este sábado en el estadio de La Cartuja de Sevilla frente al Real Betis Balompié en el primer derbi andaluz de la temporada.

El partido, que se juega a partir de las 18:30 horas, se le presenta al Málaga como una nueva oportunidad de conquistar la primera victoria del curso. Una semana más escribiendo lo mismo.

Los blanquiazules han mostrado su peor versión frente a rivales de mismo nivel que el de los verdiblancos, por lo que hay que tenerle mucha fe a este grupo de jugadores para pensar en los tres puntos. Villarreal y Real Sociedad, rivales de la 'liga' del Betis, pasaron por encima del Málaga sin piedad alguna.

El conjunto malaguista llega a la cita tras el mal sabor de boca que dejó el empate en Vitoria contra el Alavés cuando la victoria estaba en el bolsillo, y con las dudas que dejó el equipo en Copa del Rey el pasado martes frente a un rival amateur, a pesar de pasar de ronda gracias al 0-3 con goles de Chupe (2) y Dani Lorenzo.

El Málaga CF sigue teniendo las bajas de Pablo Martínez, Joaquín y Juan Cruz, por lo que Funes tendrá que tirar de nuevo Aznou para jugar por la izquierda, que además descansó en la cita copera del miércoles.

Las dudas están en el centro de la defensa, donde puede volver la dupla Recio-Galilea, aunque el de Fuengirola se perdió el último entrenamiento por un virus.

No parece que Funes apueste por la doble punta de Chupe-Niño, y el de Rota puede volver a ser de la partida, puesto que está en estado de gracia de cara al gol.

Un Betis de caras conocidas

Enfrente estará el Betis más consistente de las últimas temporadas. Pellegrini ha construido un equipo a su imagen y semejanza con Isco como bandera y muchos jugadores con muy buen pie. Entre ellos otro exmalaguista como Pablo Fornals. Abde, Anthony, Ceballos son una muestra mínima del arsenal verdiblanco.

Los sevillanos además llegan sin tener que haberse desgastado entre semana en la Copa del Rey. Su partido programado para el pasado miércoles se suspendió por la tragedia ferroviaria de Urda.

El Betis ha ganado cuatro de sus cinco partidos en casa, y solo ha perdido contra el FC Barcelona. En La Cartuja muestra sus principales fortalezas, con 10 goles a favor y 7 en contra, 5 de ellos contra el líder.

Busquets Ferrer será el encargado de dirigir este derbi andaluz en el que el Málaga busca algo más que una victoria, sino un impulso a su proyecto en Primera División en una de las plazas más complicadas de la categoría. Para ello, tendrá que levantarse de la tumba, las que toman todo el protagonismo este fin de semana.