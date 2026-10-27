Los jugadores del Málaga CF celebran un gol contra el Sporting de Alcázar FC Málaga CF

0-3 | El Málaga CF se regala otra ronda de la Copa pero siembra más dudas

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF se clasifica para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer 0-3 al Sporting de Alcázar FC. Los tres goles blanquiazules llegaron a partir del minuto 71, con un doblete de Chupe y un tanto de Dani Lorenzo. El partido se desascascó tras un penalti anotado por Chupe y la posterior expulsión del capitán local por una dura falta sobre Haitam. El encuentro sirvió para dar minutos y rodaje a futbolistas como Cajuste, Álex Pastor, Berrocal y Haitam.

El Málaga CF solo pudo ver puerta frente a un equipo de cinco categorías menos de penalti y cuando tuvo enfrente a diez jugadores. Es una lectura muy resumida de la primera ronda de la Copa del Rey en la que los de Funes se impusieron 0-3 al Sporting de Alcázar FC con dos goles de Chupe y otro de Dani Lorenzo que llegaron a partir del minuto 71'. Antes, el 'Mono' Cáceres, no había estrenado los guantes.

Los de Funes ya están en la siguiente ronda, la nota más positiva en una noche en la que también hay que celebrar el rodaje de algunos jugadores como Cajuste, Álex Pastor, Berrocal o Haitam, víctima de una brutal patada de Antonio Avilés, capitán local. También hay que tener en cuenta la actitud del equipo, que estuvo romo como toda la temporada, pero no concedió atrás el más mínimo despiste.

Y sobre todo, el Málaga recuerda lo que es ganar un partido, por mucha diferencia que haya con el rival.

Funes apostó por tres centrales y dos carrileros, además de llenar el centro del campo. Carlos López; Berrocal, Pastor, Calero; Juani, Izan Merino, Cajuste, Rafa Rodríguez, Dotor, Salinas; y Jauregi fue el once por el que apostó el de Loja.

La primera mitad, como luego la segunda, fue un monólogo blanquiazul con la pelota, un equipo serio atrás que impidió el más mínimo acercamiento a la portería de Carlos López, un espectador más en el Delgado Meco de Alcázar de San Juan.

No es fácil transmitir a los jugadores la trascendencia de estos partidos -sobre todo si te quedas en el camino-, pero el Málaga salió muy serio atrás para impedir cualquier sorpresa.

La primera parte se cerró sin peligro generado por el Málaga, con el juego volcado a la izquierda para las llegadas de Salinas. Juani, en el otro flanco, se fue sumando pidiendo pista en el primer equipo, pero el conjunto blanquiazul apenas inquietó a su rival, que se mantuvo en el duelo con mucha dignidad.

Pero al descanso se llegó con un 0-0 fiel reflejo de lo visto en el césped del Delgado Meco.

Funes movió varias piezas y dejó en el vestuario a casi toda la sala de máquinas. Cajuste, Rafa y Dotor dejaron su sitio a Larrubia, Haitam y Chupe. Dos puntas y más rock and roll por las bandas.

El Málaga aculó más al Sporting Alcázar, pero era incapaz de concretar el dominio en ocasiones claras de gol. Funes tuvo que quitar a un central para meter también a Dani Lorenzo en busca de más espacios o algo de magia.

Solo en el minuto 70, cuando Haitam, muy activo desde que entró, fue derribado pisando la línea del área y el árbitro señaló penalti -clamoroso no fue- pudo adelantarse el conjunto malaguista.

Chupe lo mandó para dentro y poco después, en tres cuartos del campo del Málaga, cuando Haitam arrancó la moto, el marroquí recibió una patada tremenda a la altura del muslo de la pierna derecha de Antonio Avilés, que vio la roja directa. Una ida de olla que le costó claudicar a su equipo.

Ya contra diez y con más espacios, Izan Merino encontró a Chupe en el balcón del área, que controló y se giró para batir a Cáceres y poner el 0-2. El tercero fue obra de Dani Lorenzo que recogió el remate de un córner sacado al primer palo y se giró en una baldosa dentro del área después de un gran control para mandar la pelota para dentro.

El Málaga CF está en la siguiente ronda, y se acuerda de lo que es ganar un partido. Por algo se empieza.