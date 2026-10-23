1-1 | El Málaga CF tira su primera victoria

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF rozó su primera victoria de la temporada en Mendizorroza, pero un gol del Alavés en el minuto 89 firmó el empate 1-1. Adrián Niño adelantó al conjunto malaguista al borde del descanso tras la revisión del VAR que corrigió un fuera de juego inicial. El gol del empate de Mañas para el Alavés llegó con polémica por un posible pisotón a Recio que el VAR no consideró punible. El equipo dirigido por Funes sigue sin conocer la victoria esta temporada y buscará su primer triunfo en la próxima jornada ante el Betis.

Alavés 1

1 Málaga

Cuando peor jugó el Málaga, más cerca estuvo de la victoria. Pero así tampoco, porque en Mendizorroza contra un Alavés mediocre dejó escapar el primer triunfo de la temporada en el minuto 89'. El empate babazorro llegó con polémica, pero el cuadro de Funes no supo ganar cuando lo tuvo en la mano.

Un gol de Adrián Niño -el cuarto de la temporada- al borde del descanso fue demasiado premio para un Málaga muy gris con la pelota toda la noche, y muy inocente como toda la temporada. Una falta a favor en campo contrario acabó en el tanto del empate.

El Málaga sigue sin ganar y ahora tendrá que buscarlo contra el Betis. Visto los precedentes contra equipos de su nivel, hay que tener mucha fe.

Funes tocó arrebato en el once malaguista con Puga, Einar, Ramón, Aznou y Dani Lorenzo como caras nuevas con respecto a la Real Sociedad. Se ganó equilibrio doblando laterales en la izquierda, donde tampoco había muchas más opciones.

La primera parte fue un sopor. Dos de los peores equipos actualmente en la liga estuvieron a su altura. Pero en lo que afecta al Málaga, lo único positivo hasta el minuto 44 es que no sufrió. Herrero sacó un tiro de Tenaglia que se iba fuera. Mérito malaguista y parte de cuota para un Alavés completamente plano.

Como plano estuvo el Málaga, al que le costaba circular la pelota con fluidez, salía como podía de la presión local pero le costaba acercarse al área local. Aznou se perdió en su batalla particular con Ángel Pérez.

Larrubia tampoco cogía la pelota en zonas de peligro. Y Niño, en una pérdida de Blanco que lo puso en un dos contra uno con Dotor al lado, tardó en decidir y lo hizo mal. Se la dio al '8' cuando ya la jugada pedía chutar. Antes, Rafita había sacado un disparo desde el borde del área tras una buena dejada de Dani Lorenzo.

Y cuando esta primera parte iba directamente al cajón más profundo del olvido, Ramón conectó con Adrián Niño entre los centrales. El de Rota controló con el exterior de la pierna derecha, se coló en el área, se la acomodó, y con la zurda batió a Sivera. Muñiz Muñoz lo anuló por fuera de juego pero lo corrigieron después de tirar las líneas.

Un premio gordo para el Málaga antes de enfilar los vestuarios.

Los jugadores del Málaga celebran el gol de Niño en Vitoria. LaLiga

Mazazo en el minuto 89'

La filosofía del Málaga de Funes es siempre ir a por más. Pero en la segunda parte no supo o no pudo. Y así se le fueron dos puntos y la primera victoria.

El principal arma de este equipo es el balón, y no fue capaz de quedarse con él. Con un Alavés desnortado, sin saber qué hacer, el Málaga no supo terminar de mandarlo a la lona.

El equipo estuvo lento en algunas transiciones granjeadas gracias a una defensa firme. No le dio opciones al Alavés en su área, pero le faltó culminar alguna contra.

Salinas puso a prueba a Sivera nada más entrar en el campo y Chupe también se cocinó una ocasión en la que el botín fue un disparo muy blando.

Chupe había entrado al campo junto a Berrocal. Una declaración de intenciones la entrada del central. Funes pasó a jugar con cinco defensas, algo contra natura en su librillo. Y lo acabó pagando.

El Alavés había inquietado con un taconazo en el primer palo de Toni Martínez y más tarde con un remate del Boyé al poste. Pero era el peor rival que ha tenido el Málaga hasta el momento, propicio para sumar la primera victoria de la temporada.

Pero todo se fue por la borda en el 89' cuando Mañas empujó a la red el rechace de un paradón de Alfonso. El toledano fue un gato para salvar el cabezazo de Toni Martínez ante la mirada de Berrocal, que había entrado para evitar eso.

Los jugadores del Málaga rodearon a Muñiz Muñoz reclamando un pisotón a Recio, que había salido del área a tapar un rechace. Las imágenes al respecto son claras. Pablo Ibáñez pisó al central del Málaga, pero desde el VAR nadie lo vio punible. Habrá quien se quede con eso, habrá quien se quede con la versión pobre del equipo en Vitoria.

Previo a esa acción, Cajuste fue derribado en una contra en campo contrario. El Málaga sacó rápido y el sueco estuvo a punto de llegar al remate. Pero las prisas le jugaron una mala pasada al equipo, muy verde en Primera División.

Y el Málaga puede dar gracias por el punto porque en los cinco de descuento el Alavés pudo llevarse el partido.

Un punto más, pero dos puntos menos.