El Málaga CF, a demostrar que sabe ganar en Primera

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca en Mendizorroza su primera victoria de la temporada en Primera División ante el Deportivo Alavés en el inicio de la jornada 10. El técnico Juanfran Funes afronta el encuentro con las bajas confirmadas de Joaquín por lesión en el sóleo y de Juan Cruz. El Deportivo Alavés atraviesa un mal momento de forma tras acumular cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. El colegiado Muñiz Muñoz será el encargado de arbitrar el duelo directo por la permanencia este viernes a las 21:00 horas.

Los partidos del Málaga CF empiezan a convertirse en obligaciones. Demostrado incapaz de plantarle cara hasta el momento a rivales de cierta enjundia, tiene que empezar a sumar de tres en tres frente a equipos de su nivel, de 'su' liga, aunque todos los partidos valgan lo mismo. Y el Deportivo Alavés es uno de esos oponentes con los que el equipo de Funes se va a jugar su temporada. Lo visita este viernes a las 21:00 horas en Mendizorroza.

Rumiando todavía el repaso de la Real Sociedad en La Rosaleda el pasado domingo, el Málaga será el equipo que suba el telón de la jornada 10 de Primera División. Viaja a Vitoria prácticamente obligado a ganar, no por la urgencia de los puntos, sino porque tiene que demostrar que está capacitado para ganar en la máxima categoría.

Hasta ahora, aunque en algún partido quizás lo haya merecido, nunca ha estado ni cerca de conseguirlo. Siempre a remolque -salvo contra el Villarreal antes de que llegase la tormenta-, rescatando varios puntos cuando ya estaba a punto de caer por el precipicio, pero sin que se le haya escapado ninguna victoria, sin que la haya acariciado.

Entre los deberes del Málaga está levantar un muro por delante de Alfonso Herrero. También evitar transiciones que están castigando al equipo. Pero sobre todo convertir en algo tangible las veces que se llega al área, darle veneno a esos ataques, encontrar a Chupe que se quite la camisa de fuerzas.

Funes no contará con Joaquín, lesionado del sóleo y que estará varias semanas de baja. Tampoco llega a la cita Juan Cruz. Por lo que se reducen las opciones en las bandas, aunque el de Loja ha tirado en los últimos partidos de Pablo Martínez para situarlo en el flanco izquierdo.

Adam Aznou es una de las opciones una vez que Funes reconoció en la previa que Haitam no está ni para noventa minutos ni para jugar de inicio.

El Alavés arrancó la competición como un tiro, pero acumula cuatro derrotas y un empate en los cinco últimos partidos. Es un rival con dudas, que desde luego no está en su mejor momento, y que también verá al Málaga como un equipo frente al que está obligado a sumar tres puntos.

Por ahí le deberá buscar las cosquillas Juanfran Funes a Quique Sánchez Flores. El novato en Primera contra un entrenador que la ha visto de todos los colores.

No se le ha dado mal al Málaga Mendizorroza, donde ha cosechado triunfos tanto en Primera (2) como en Segunda (2). Aunque en su última visita consumó de manera oficial su descenso a Primera RFEF. De aquella plantilla queda Ramón. Haitam y Dani Lorenzo también jugaron minutos aquella temporada.

Muñiz Muñoz, el árbitro del ascenso en Almería y del empate en Vigo esta temporada será el encargado de arbitrar el partido.

El Málaga CF no tiene el agua al cuello. Tiene que atravesar todo el crudo invierno todavía, donde los equipos siembran lo que serán en primavera. Pero tiene que empezar a abrigarse con puntos. De tres en tres, preferiblemente.