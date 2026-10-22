Funes descarga la mochila de Chupe y de Larrubia

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LO ESENCIAL Las claves Juanfran Funes resta presión a Chupe y Larrubia tras su discreto inicio de temporada en Primera División, recordando que la responsabilidad es de toda la plantilla. El técnico considera que las expectativas generadas tras su papel decisivo en el ascenso han podido convertirse en una carga para los futbolistas. Funes confía en que la mejor versión de ambos jugadores reaparecerá pronto si afrontan los partidos desde la tranquilidad y sin frustración. El mensaje llega justo antes del partido del Málaga CF este viernes ante el Alavés en Mendizorroza, donde buscarán su primera victoria del curso.

Juanfran Funes ha querido quitar presión a dos de los futbolistas que más focos concentran en el Málaga CF: Chupe y Larrubia.

En la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes ante el Alavés, el técnico blanquiazul ha lanzado un mensaje de respaldo a ambos, dos piezas importantes para el proyecto malaguista en Primera División que todavía tienen margen para ofrecer su mejor versión en este inicio de temporada en el que no están encontrando los números que se esperaban de ellos.

El entrenador considera que las expectativas generadas alrededor de ambos pueden haberse convertido en una carga añadida. Su protagonismo en los goles y en los momentos decisivos del pasado curso, especialmente en el tramo final que culminó con el ascenso, siendo los dos goleadores del partido en Almería, alimentó la ilusión de la afición y elevó las esperanzas depositadas en ellos.

Ahora, Funes entiende que esa confianza no debe transformarse en una obligación que termine perjudicando su rendimiento.

"Ellos son parte del Málaga como los demás jugadores y no son dos jugadores o tres buenos que tienen que sentirse obligados a tirar del equipo. Del equipo tenemos que tirar todos", explicó el técnico, que pretende repartir la responsabilidad entre todos los integrantes de la plantilla.

El mensaje no supone restar importancia a Chupe y Larrubia. Al contrario, Funes reconoce que ambos tienen un nivel superior al que están mostrando en estos momentos y confía en que terminarán encontrando su mejor fútbol.

La clave, a su juicio, pasa por recuperar la tranquilidad y dejar de competir condicionados por la necesidad de responder a las expectativas.

"Ellos tienen que aportar en la medida de lo que puedan, pero no sentirse que son los que más tienen que aportar", insistió el entrenador, que reconoce que la atención se ha focalizado especialmente en ellos por lo sucedido durante la pasada temporada.

De la ilusión a la presión

El salto de división implica un escenario diferente, con rivales de mayor nivel y una exigencia competitiva que obliga a adaptarse. En ese contexto, Funes considera que la ilusión generada alrededor de ambos puede haberles llevado a sentir que deben corresponder individualmente a todo lo que se espera de ellos.

"Quizá se han sentido en la necesidad de corresponder a todas esas expectativas y hay que salir de ahí", señaló. El técnico ya ha hablado de esta cuestión con los jugadores y que ambos son conscientes de la situación.

Funes quiere que entiendan que su aportación es importante, pero que no tienen que asumir una responsabilidad superior a la del resto de sus compañeros.

El Málaga necesita que Chupe y Larrubia marquen diferencias cuando puedan hacerlo, sin que el equipo dependa de la actuación individual de ambos.

«Desde la tranquilidad llegará mucho antes»

"Ellos son los primeros interesados en que las cosas vayan bien y en intentar que toda esa ilusión que se puso en ellos sea correspondida, pero tienen que entender que eso no les puede llevar a un nivel de frustración que no les permita competir a su mejor nivel", afirmó.

Funes está convencido de que su mejor versión terminará apareciendo. "Ellos lo saben también, tienen un mejor nivel que el que están mostrando y ese mejor nivel va a aparecer", aseguró. "Desde la tranquilidad llegará mucho antes; desde la necesidad va a llegar mucho después", sentenció el de Loja.

El mensaje llega en la víspera de una nueva cita liguera para el Málaga, que este viernes visita al Alavés en Mendizorroza, donde el Málaga buscará su primera victoria del curso. Con Chupe y con Larrubia, el '9' y el '10' blanquiazules.