La manita de la Real y el contexto

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF cayó goleado 2-5 ante la Real Sociedad en La Rosaleda y continúa como colista de Primera División sin conocer la victoria tras nueve jornadas. El estilo ofensivo y de presión alta propuesto por Funes ha mostrado graves fisuras defensivas frente a rivales de nivel europeo como la Real Sociedad o el Villarreal. El conjunto malaguista afronta un duelo decisivo y obligatorio ante el Alavés, un rival directo en la lucha por la permanencia, antes de visitar al Real Betis.

La realidad del Málaga CF puesta negro sobre blanco es evidente. Colista de Primera División sin ninguna victoria en nueve partidos y con un nuevo baño de realidad en el último partido, este domingo en La Rosaleda contra la Real Sociedad, que pasó por encima de los de Funes. El 2-5 y gracias fue una muestra de lo que es el equipo blanquiazul hoy en día, un equipo endeble en defensa y cuyo plan no le da para competir contra equipos construidos para jugar en Europa.

No se trata de poner paños calientes. El Málaga no es capaz de ganar un partido. Y por eso la derrota contra la Real Sociedad es más sangrante, como dijo Funes en la sala de prensa después del partido.

El partido del domingo podría haber tenido un pase en otro contexto, en uno en el que el Málaga tuviera más puntos en el zurrón y alguna victoria. Pero no cuando empieza a cuestionarse el proyecto malaguista.

Si el Málaga tuviese otros números, seguro que se alabaría de Funes mantener la identidad del equipo a costa del resultado. El equipo salió a presionar arriba, a intentar jugarle de tú a tú a un equipo de un nivel superior.

Pero se ha demostrado, especialmente contra el Villarreal y la Real Sociedad ayer, que el Málaga está uno o dos escalones por debajo de los equipo de este nivel, construidos para jugar Europa. También contra el Celta, contra el que rescató un punto, estuvo sometido muchos minutos, aunque no de forma tan evidente como en las dos citas de La Rosaleda. Real Madrid y Atlético están todavía más por encima.

Es cierto que sí compitió contra el Getafe, también un rival que juega en Europa, pero el equipo de Bordalás tiene un ADN diferente a los demás.

Ahora el Málaga tiene una cita contra un rival de su liga, aunque su liga sean todos porque cada partido vale lo mismo, tres puntos. Pero contra el Alavés es una obligación conquistar la victoria, porque hasta ahora se ha demostrado que contra rivales que tienen otros objetivos, al Málaga no le da.

De hecho, quizás hayan perdido valor resultados como los empates contra el Espanyol o el Levante en La Rosaleda, porque si el Málaga quiere seguir en Primera División, será contra equipos de ese perfil contra los que tiene que ir llenando el casillero de victorias.

Si el Málaga no gana en Vitoria, y en este escenario de desigualdad, tanto técnica como física, el Málaga afronta otra dentro de dos semanas otra cita similar a la de la Real Sociedad y el Villarreal. Visitará al Real Betis en La Cartuja. Obligado, sí o sí, a ganar.

Y será momento de plantearse de si hay que morir con la idea de Funes o hay que buscar alternativas para medirse a equipos contra los que la idea de Funes hace aguas por todos lados.