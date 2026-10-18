El once del Málaga CF contra la Real Sociedad LaLiga

El uno por uno del Málaga CF vs. Real Sociedad: naufragio general

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF cayó derrotado ante la Real Sociedad en La Rosaleda durante la novena jornada de Primera División y se mantiene colista sin conocer la victoria. Pablo Martínez fue la figura destacada del conjunto blanquiazul, anotando un gran gol en su mejor actuación con la camiseta malaguista. Adrián Niño anotó su tercer gol de la temporada tras haber sido el protagonista involuntario en una de las jugadas del rival. El técnico Funes buscó soluciones desde el banquillo tras el descanso dando entrada a Ramón y Aznou, pero el equipo no pudo revertir la clara inferioridad.

Dura derrota del Málaga CF en La Rosaleda contra la Real Sociedad en la jornada 9 de Primera División. Los de Funes siguen sin conocer la victoria en su regreso a la elite y son colistas.

Salinas y Adrián Niño fueron titulares en un partido en el que el de Rota marcó un gol y Pablo Martínez, el mejor blanquiazul, otro. Cajuste volvió a la convocatoria pero no jugó.

En EL ESPAÑOL de Málaga valoramos la actuación de los jugadores del Málaga CF.

El uno por uno del Málaga CF vs. Real Sociedad:

1. Alfonso Herrero: en la primera parte ya evitó una goleada de escándalo. No pudo hacer nada en los goles. Con los pies tuvo muchos problemas,

31. Rafita: Otra gran versión competitiva, esta vez en el lateral derecho.

20. Calero: Mal partido del central. No pudo con Oskarsson nunca y no estuvo bien con el balón.

15. Recio: Una versión menor a las que tiene acostumbrado. También estuvo torpe con el balón.

12. Salinas: De lo poco rescatable de la primera parte, aunque tuvo mucha faena con Kubo. Le dio una gran asistencia a Niño que evitó Remiro. Sustituido en el descanso.

23. Izan Merino: Desbordadísimo. No estuvo bien en lo que hizo y Funes lo dejó demasiado solo en el centro del campo. Sustituido en el descanso.

8. Dotor: No paró de correr, como siempre. Pero pasó desapercibido muchos minutos. Pagó la inferioridad en el centro del campo. Sustituido.

18. Pablo Martínez: Su mejor partido de blanquiazul. Creando mucho peligro desde la izquierda, ganando duelos. Pero sigue chirriando verlo en la banda. No es atribuible a él. Dejó un golazo para dar esperanzas. Es fijo para Funes.

10. Larrubia: Un quiero y no puedo, lento en algunas decisiones. Como siempre, nunca se esconde. Sustituido.

21. Niño: Hay días que entra de pie al partido y no fue este, cuando le llegó la titularidad. Protagonista involuntario del 0-2. Luego marcó su tercer gol de la temporada. No paró de correr.

9. Chupe: Más presente que otras veces, ayudó a que el equipo se quedase con la pelota. Pero a Chupe se piden goles y ocasiones. Tuvo un cabezazo al larguero. Completó todo el partido.

Suplentes:

6. Ramón: Funes apostó por él como solución tras el descanso. Le sigue faltando mucho ritmo, aunque con el balón mejoró a Izan.

39. Adam Aznou: Algo lento con el balón. No mejoró a Salinas. Tuvo una ocasión muy clara con 0-2.

22. Dani Lorenzo: Entró con 1-3 y cuatro minutos estaba el partido perdido con 2-4.

11. Joaquín: Llegó varias veces al área y siempre decidió mal. Tuvo un disparo que sacó bien Remiro.

3. Puga: sin calificar.