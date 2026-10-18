El Málaga CF frente a su gran anhelo

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca en La Rosaleda su primera victoria de la temporada frente a la Real Sociedad en la jornada 9 de Primera División. El técnico Juanfran Funes recupera a Jean Cajuste para el centro del campo, aunque cuenta con la baja por lesión de Juan Cruz. La Real Sociedad llega tras disputar la Europa League en Bélgica, destacando por su potencial ofensivo pero con 15 goles encajados en liga. El colegiado balear Bestard Servera será el encargado de arbitrar el encuentro este domingo a las 18:30 horas.

Otra fecha más marcada en rojo en el calendario del Málaga CF. Y así van a ser todas hasta que no se consiga al menos la primera victoria de la temporada. Lo contrario sería desaprovechar dos jornadas consecutivas jugando como local para encontrarse con un triunfo que cambie la dinámica del equipo. Pero enfrente hay toro, la Real Sociedad. Tiene una faena de padre y muy señor mío por delante el equipo de Funes.

El partido de la jornada 9 de Primera División se juega este domingo en el estadio de La Rosaleda a partir de las 18:30 horas, con una previsión de dana amenazando la cita. Está por ver dónde descargan su furia las nubes.

El balear Bestard Servera será quien dirija el partido. Ya estuvo en La Rosaleda esta temporada en el 0-0 contra el Levante y la temporada pasada fue talismán para el Málaga, con dos partidos dirigidos y dos victorias blanquiazules. En Primera RFEF dirigió la victoria contra el San Fernando en Martiricos y el empate a dos en Balaídos contra el Celta Fortuna en el primer partido de aquel memorable playoff.

El Málaga llega a la cita con el subidón, a medias, del gol sobre la bocina de Adrián Niño contra el RCD Espanyol que le agenció un punto más -dos puntos menos- al equipo de Juanfran Funes.

El técnico de Loja quiere que los suyos aprovechen ese viento a favor para buscar el primer triunfo del campeonato. Para ello será necesario, según el preparador malaguista, ajustar para evitar transiciones rivales. Ajustar no sólo en defensa, sino también en ataque, en la forma de culminar las embestidas blanquiazules.

Funes recupera para la convocatoria a Jean Cajuste, músculo para el centro del campo, aunque el sueco sólo jugó minutos testimoniales contra el Levante y es un melón por abrir. No estará Juan Cruz, lesionado.

El once del Málaga dejó de ser una apuesta segura hace varias semanas. Ya no se recita de memoria. Contra el Espanyol llamó a la puerta con un bazoca Adrián Niño, pero Funes no dio pistas en la previa del partido con respecto al delantero de Rota.

El Málaga puede encontrar una rendija en la defensa donostiarra, con quince goles encajados en estas ocho jornadas. Eso lo sitúa entre los equipos que más tantos han recibido en contra.

El rival

La Real Sociedad llega a Málaga sin apenas descanso tras medirse el jueves al Royale Union Saint-Gilloise en Bélgica en un partido de Europa League que empató a uno.

Matarazzo, un gran desconocido, reservó a varios de sus titulares en la competición europea. El estadounidense ha construido un equipo muy "versátil", en palabras de Funes, que nunca sabes muy bien por donde te va llegar, pero que atraca en Málaga cuando ha alcanzado "velocidad de crucero" en la fase ofensiva del juego.

Ha ganado tres de sus cuatro últimos partidos por un resultado idéntico, 2-3 o 3-2. Solo cayó en Anoeta de forma contundente por 0-3 contra el Atlético de Madrid.

Al frente de la escuadra donostiarra llega Mikel Oyarzábal, todo un campeón del mundo que es el líder indiscutible del actual campeón de la Copa del Rey. A La Rosaleda no llega cualquiera este domingo.

Llega, precisamente, el espejo donde se mira el Málaga CF que está construyendo su director deportivo, Loren Juarros, padre del proyecto que puso los cimientos de la actual Real Sociedad. En su día miró a Zubieta y hoy mira a La Academia.

El Málaga tiene mucho camino por recorrer para llegar hasta donde está hoy su rival de este domingo en La Rosaleda. Pero se puede dar el siguiente paso.