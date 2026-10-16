Funes, optimista: "Estamos ahí, cuando rematemos vamos a sumar de tres"

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LO ESENCIAL Las claves Juanfran Funes se muestra optimista de cara al partido del Málaga CF frente a la Real Sociedad en La Rosaleda y confía en lograr pronto la primera victoria. El técnico enfatiza la importancia de mantenerse firmes en la idea de juego y conservar la energía sin lamentar los puntos dejados en partidos anteriores. Destaca la buena imagen y el nivel competitivo mostrados en la última jornada ante el Espanyol, valorando la capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad.

Juanfran Funes dedicó buena parte de la rueda de prensa al partido de este domingo en el que el Málaga CF se mide a la Real Sociedad en La Rosaleda a ensalzar las virtudes de su equipo, que confía que lo llevarán a conquistar la primera victoria del campeonato más pronto que tarde. "Estamos ahí, falta rematarlo".

El de Loja habló mucho del momento que atraviesa su equipo. "Lo que más nos preocupa es que no nos mantengamos firmes en todo lo que estamos haciendo. Si nos mantenemos firmes, va a llegar, seguro que va a llegar", expuso.

El entrenador del Málaga recordó que "de la dificultad de la competición ya sabíamos", y cree que el equipo ha merecido "más en muchos partidos". Pero "no podemos estar pensando en lo que se pudo hacer. Tenemos que pensar en afrontar lo siguiente".

"Pensar en lo que pudimos merecer en otro encuentro, como Levante, Deportivo, Getafe, Espanyol, te lleva a no tener la energía suficiente o no vivir el siguiente partido con la ilusión que se merece. Si somos capaces de mantenernos firmes, de vivir los siguientes partidos con la ilusión que se merece, con la energía que se merece, al final va a terminar llegando porque ellos lo han visto".

Funes reconoció que ha habido encuentros en los que "sí es verdad que hemos sentido esa superioridad de los rivales", pero ha habido "otros muchos" en los que que "el Málaga ha demostrado que va a poder competir y que puede ser mejor. Y eso es lo que ellos tienen que quedarse para dar ese paso adelante y para seguir compitiendo".

El entrenador blanquiazul regresó al partido contra el Espanyol para una lectura "muy positiva" de lo que hizo su equipo. "Las sensaciones que teníamos cuando acabó es, que había sido una gran segunda parte, no solamente por ese gol final, sino por lo que fuimos capaces de hacer y de demostrar. Creo que nos mantuvimos a un nivel competitivo muy bueno durante todo el encuentro".

Insistiendo en el último partido, "lo más importante es lo que sintieron ellos, lo que vieron ellos. Sobre todo, cuando vuelve a llegar a la adversidad y lo paran, esa parte es muy importante. Se mantienen firmes en la idea, en lo que queríamos hacer. Creo que esa identidad la mantuvieron hasta el final y fuimos capaces de llevar el premio".

Y para cerrar se mostró optimista: "Estamos ahí, falta rematarlo y cuando lo rematemos, evidentemente vamos a sumar de tres y seguramente todos veamos las cosas desde otra perspectiva bien distinta".