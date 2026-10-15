Real Sociedad, punto de inflexión y espejo para el Málaga CF

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca su primera victoria tras ocho jornadas sin ganar en Primera División recibiendo a la Real Sociedad. El club malagueño toma como espejo el modelo de cantera de Loren Juarros en la Real Sociedad para consolidar su proyecto. La Real Sociedad ya sirvió como trampolín en la temporada 2015-2016, cuando el Málaga logró romper una racha tras un mal arranque de liga.

Las prisas ya revolotean por Martiricos. Después de ocho jornadas el Málaga CF todavía no ha ganado y el equipo necesita demostrar que está capacitado no solo para competir sino también para ganar en Primera División. Ha estado cerca, ha merecido más en alguna ocasión, deja buenos tramos de partido, pero lo que vale ya son los puntos.

Se tomó el parón de selecciones como un punto de inflexión para terminar de ajustar cosas pendientes pero contra el Espanyol se salvó un punto de milagro en la última jugada. No merecía el Málaga perder, pero el partido se iba una vez más por el sumidero cuando Adrián Niño rescató el empate. E

El Málaga sigue pidiendo pista en Primera División y el domingo tiene una nueva oportunidad de, por fin, ganar su primer partido. Enfrente estará un rival de nivel europeo, que sirve como espejo para el club y que ya sirvió una vez de trampolín para la escuadra blanquiazul. Por partes.

La Real Sociedad llega a La Rosaleda el domingo a partir de las 18:30 horas, pero antes, este jueves, tiene una cita en la Europa League. Visita al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica. Será el quinto rival europeo al que se mida el equipo de Funes tras Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal y Getafe.

El club donostiarra es el espejo en el que se mira el Málaga. La razón, un nombre propio: Loren Juarros. El director deportivo malaguista está intentando desarrollar el mismo plan que rescató en la Real Sociedad cuando estaba en Segunda División y que lo ha llevado a pasearse por Europa y levantar dos títulos de Copa del Rey en los últimos años.

Juarros llegó a la dirección deportiva realista a mitad de la temporada 2008-2009 con el equipo en Segunda División en una delicada situación económica. La receta fue muy clara: jugadores de la cantera. Tiró de Zubieta para ir formando una plantilla en la que le dio ficha en el primer equipo a Griezmann, Illarramendi, Íñigo Martínez, Rubén Pardo, Elustondo, Oyarzábal u Odriozola entre otros.

Con algunos de ellos fue haciendo caja y con otro le dio músculo a una primera plantilla con identidad propia que consolidó a la Real Sociedad en la parte alta de la tabla.

Los Larrubia, Dani Lorenzo, Chupe, Izan Merino, Rafita, Rafa, Recio, Murillo y compañía son los nombres con los que ahora Loren intenta consolidar ese modelo en La Rosaleda.

En la 2009-2010 consiguió el ascenso a Primera y en la siguiente temporada el equipo se salvó con 45 puntos. De las siete primeras jornadas ganó dos partidos, empató otro y perdió cuatro. En la octava despegó con tres victorias consecutivas.

Trampolín en la 2015-2016

Pero el malaguismo también mira estos días a la Real Sociedad porque contra el equipo txuri urdin fue capaz de remontar el vuelo tras otro mal inicio de campeonato. Fue en la temporada 2015-2016 de la mano de Javi Gracia, cuando los desmanes de los Al Thani sobrevolaban La Rosaleda y la inestabilidad institucional era absoluta.

En la jornada 7, la Real Sociedad visitó Málaga con el equipo con tres puntos y cero goles a favor. En ese tramo ya había jugado contra Barcelona y Real Madrid (empató a cero en el Bernabéu en la jornada 6).

El resultado fue de 3-1 a favor del equipo de Javi Gracia con un hat trick de Charles. No fue un despegue, pero sí el punto de inflexión que necesitaba el equipo. En los siguientes siete partidos solo ganó uno y empató dos.

Pero al final de temporada, el Málaga quedó a octavo con 48 puntos, los mismos que la Real Sociedad.

¿Quién no lo firmaría hoy?