Adrián Niño sigue derribando la puerta del once del Málaga CF

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LO ESENCIAL Las claves El delantero Adrián Niño ha dado dos de los cuatro puntos que suma el Málaga CF en su regreso a Primera División saliendo desde el banquillo. El atacante de Rota es el pichichi del equipo esta temporada con dos goles en siete disparos, a pesar de no haber sido titular en ningún partido tras superar una lesión. Desde la llegada del técnico Funes, Niño acumula once goles entre Primera, Segunda y Copa del Rey, consolidándose como una pieza clave.

En el fútbol actual importan tanto los once titulares como los cinco cambios que se realizan durante los noventa minutos. Los entrenadores, Funes también, lanzan el mensaje de importancia de acabar el partido con un equipo igual o más competitivo que el que sale de inicio. Pero el futbolista no entiende de eso. Como toda la vida, quiere jugar y, si puede, ser titular. Algunos, como Adrián Niño, derriban la puerta cada vez que tienen ocasión.

Dos de los cuatro puntos que tiene el Málaga CF en su regreso a Primera División llevan la firma del delantero de Rota. En Vigo contra el Celta salió desde el banquillo para firmar el tanto del empate con un cabezazo inapelable, y contra el RCD Espanyol el pasado viernes en La Rosaleda hizo lo propio con un zapatazo en la última jugada del partido. Antes también pudo marcar el 1-1 con un lanzamiento de falta que Fortuño mandó a córner.

El delantero de Rota no pudo arrancar la temporada por una lesión en el sóleo y desde que está disponible Funes está dosificando su participación. Hasta ahora, no ha sido titular en ningún partido de la competición. El parón de tres semanas le ha servido a Niño para afinar su puesta a punto a nivel físico, pero en el regreso de la competición tampoco fue titular.

Incluso Eneko Jauregi fue titular por delante de Niño en el partido del Coliseum contra el Getafe. Contra el Espanyol Funes optó de nuevo por su tridente de ataque formado por Larrubia, Joaquín y Chupe. Luego salió el '21' para firmar un golazo que puede marcar la tendencia del equipo, ya que sirvió para igualar un partido que ya se daba por perdido.

Niño nunca ha sido uno de los titulares de Funes desde que el de Loja llegó al banquillo malaguista, pero sí una pieza muy importante en sus esquemas. De hecho, la entrada del delantero en Almería por Murillo cambió el choque en el que el Málaga conquistó el ascenso a Primera División.

Es cierto que formó parte del once en las tres primeras citas de Funes al frente del equipo, pero luego fue habitual verlo salir desde el banquillo. Cuando era titular, solía acompañar a Chupe y el esquema del Málaga era diferente al preferido del entrenador de Loja.

En el playoff sólo de inicio en La Rosaleda contra el Almería.

Pero los números hablan por Niño. Desde que está Funes en el banquillo, ha anotado once goles entre Primera, Segunda y Copa del Rey, ya que marcó también en Talavera en un partido de Copa del Rey.

Esta temporada ha anotado dos goles en siete disparos, según las estadísticas de La Liga. El Málaga tan sólo suma cuatro goles en este curso, uno de Chupe de penalti, otro de Dotor y dos de Niño, ambos saliendo desde el banquillo. Es el pichichi del equipo. Ya va pidiendo paso.