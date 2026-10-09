El uno por uno del Málaga CF vs. RCD Espanyol: Niño de nuevo al rescate

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF salvó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Adrián Niño frente al RCD Espanyol. El canterano Rafita volvió a destacar como el mejor jugador del partido tras dar la asistencia de gol. El encuentro estuvo marcado por los debuts de bCalero en el once inicial y de Aznou desde el banquillo. A pesar del empate, el conjunto dirigido por Juanfran Funes continúa sin conocer la victoria en Primera División.

El Málaga CF salvó un punto en el último minuto de descuento gracias a un golazo de Adrián Niño frente al Espanyol, aunque continúa sin ganar en Primera División.

Funes apostó por la titularidad de bCalero, y le dio minutos a Aznou. Los dos debutaron en este partido en el que el de Loja dejó en el banquillo a Dotor e Izan Merino.

El jugador más destacado fue Rafita, que está siendo el mejor de la temporada, y el hombre clave, Adrián Niño, que suma su segundo gol en Primera con el Málaga.

Esta es la valoración de EL ESPAÑOL de Málaga de los jugadores de Juanfran Funes en el partido contra el RCD Espanyol.

1. Alfonso Herrero: No pudo hacer nada en el gol y tampoco tuvo demasiado trabajo.

3. Puga: Se le presentó uno de los duelos de la noche contra Bryan Zaragoza. Lo perdió. Acabó con amarilla y sustituido.

20. Calero: Se le nota poso en la categoría. Debut en el que demostró galones. Sustituido por Izan Merino.

15. Recio: Sigue rayando a gran nivel. Se las tuvo tiesas con Roberto en cada balón en largo y frenó al ex del Málaga.

31. Rafita: El mejor jugador del Málaga en lo que va de temporada. Otro partidazo sin importarle la carga en las piernas con sub-21. La puso en el área con decisión en la jugada del empate.

14. Rafa: Llevó la manija del equipo. No le puede la presión. Tuvo un disparo muy blando desde el borde del área. Siempre cumple. Sustituido.

18. Pablo Martínez: Tiene un guante de seda en sus botas. Estrelló una falta en el larguero. Pero desaparece durante muchos minutos. Sustituido por Izan.

22. Dani Lorenzo: Le está faltando magia en los metros finales. Esta vez completó todo el partido y las jugadas siguen mejorando cuando pasan por sus botas.

10. Larrubia: Sin veneno a la hora de decidir. Tuvo el 1-0 en sus botas pero remató algo forzado. Luego abusó de la pelota en muchas ocasiones. Pero no se le puede negar perseverancia.

11. Joaquín: Lo intenta siempre. Generó la ocasión más peligrosa en la primera parte. Luego estuvo algo errático. Sustituido.

9. Chupe: Otra noche de briega sin premio. Mantuvo un duelo con Cabrera, al que ganó prácticamente todos los balones.

SUPLENTES:

Dotor: Dio verticalidad al equipo. Dejó un pase al hueco a Larrubia de muchos quilates. Vio amarilla y tuvo alguna pérdida arriesgada.

Aznou: Debut discreto del lateral, al que se le vieron las ganas.

Adrián Niño: otra vez al rescate del Málaga. Lanzó una falta con mucho peligro y después no se lo pensó para rematar el balón de Rafita. Está derribando la puerta del once.

Izan Merino: Salió para tener una salida de balón más aseada. Lo consiguió. De sus botas nació la jugada del empate con un pase en largo a Rafita.

Haitam: sin tiempo para calificar.