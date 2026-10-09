Málaga CF vs. Espanyol, un nuevo punto de partido

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF busca su primera victoria de la temporada en el regreso de la Liga tras el parón por selecciones, acumulando actualmente tres empates y cuatro derrotas. Roberto Fernández, exdelantero malaguista clave en el anterior ascenso, regresa a La Rosaleda vistiendo la camiseta del RCD Espanyol como máximo goleador de la categoría. El técnico local recupera a jugadores importantes para la convocatoria como Iván Calero, Adam Aznou y Haitam. El árbitro extremeño Hernández Maeso dirigirá un encuentro en el que el Espanyol, con siete puntos, busca también alejarse de la zona baja de la clasificación.

A la octava quiere el Málaga CF que vaya la vencida. Este viernes vuelve la competición tras el parón de selecciones y el telón lo abre el equipo blanquiazul en La Rosaleda, donde recibe al RCD Espanyol, con un objetivo entre ceja y ceja: la victoria.

El partido de la jornada 8 de Primera División arranca a las 21:00 horas y el Málaga busca su primer triunfo desde su regreso a Primera División. Tres empates y cuatro derrotas con los números que alumbran -poco- al equipo de Funes, que no ha sido capaz de certificar la victoria en ninguno de sus partidos.

Es la oportunidad de ver cómo ha asimilado el equipo cómo es la categoría durante un parón de tres semanas de trabajo y dos fines de semana sin partidos oficiales.

Funes esperaba este alto en el camino como agua de mayo para terminar de ajustar cosas en su equipo y de poner a punto a todos sus jugadores.

Hay varias buenas noticias en la convocatoria. Iván Calero, Adam Aznou y Haitam estarán en la lista que se vista de corto para medirse al equipo periquito. Rafita llega entre algodones por el desgaste que ha tenido con la selección sub-21.

Roberto regresa a La Rosaleda

El partido tendrá además un protagonista especial: Roberto Fernández. El delantero regresa a La Rosaleda para enfrentarse por primera vez al Málaga como jugador del Espanyol, después de haber sido uno de los grandes protagonistas del ascenso a Segunda División.

Ahora vuelve a La Rosaleda convertido en una de las principales referencias ofensivas del Espanyol. Roberto suma seis goles en las siete primeras jornadas de Liga y llega al encuentro como máximo goleador de la competición junto a otros jugadores.

Además, esta semana se estrenó como internacional absoluto con el equipo de Luis de la Fuente.

El reencuentro será, por tanto, uno de los grandes alicientes de una noche especial para el delantero cordobés y para una afición malaguista que guarda un recuerdo muy especial de su paso por el club.

El rival

El RCD Espanyol llega a Málaga con siete puntos en su casillero. El conjunto dirigido por Manolo González ocupa actualmente la decimoquinta posición, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas después de las primeras siete jornadas.

Después del parón, el Espanyol también buscará recuperar la dinámica positiva y alejarse de la zona baja de la clasificación. Eso levantó el run run sobre la continuidad de Manolo González en el banquillo perico.

Hernández Maeso, del colegio extremeño, será el encargado de dirigir el encuentro. Un árbitro que solo ha dirigido al Málaga en Segunda División y con el que los blanquiazules no conocen la victoria en cuatro partidos dirigidos, dos derrotas y dos empates.

Pero no hay excusas para un Málaga ansioso que afronta una doble cita consecutiva en La Rosaleda con la necesidad de empezar a sumar de tres en tres.