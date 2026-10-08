La hora de Adam Aznou: apunta a titular en el Málaga CF vs. Espanyol

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Adam Aznou se perfila como la opción más clara para ocupar el lateral izquierdo del Málaga CF ante el RCD Espanyol. Las bajas de Salinas, afectado por la 'cláusula del miedo', y de Rafita por problemas físicos, dejan a Aznou como el único lateral zurdo disponible. El entrenador Juanfran Funes confirmó que el futbolista está recuperado de su lesión y disponible para jugar. Aznou, cedido por el Everton y con pasado en el Real Valladolid, apunta a realizar su debut oficial con el conjunto blanquiazul como titular.

El Málaga CF llega al partido ante el Espanyol con un problema en el lateral izquierdo, y Adam Aznou aparece como la opción más clara. Juanfran Funes no confirmó si será titular, pero dejó todas las puertas abiertas a su debut.

"Aznou tiene la convocatoria y está disponible para jugar", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro. Salinas no puede jugar contra el Espanyol por la cláusula del miedo, y Rafita, según el de Loja, "si tuviera que jugar hoy", no estaría en condiciones. Con ese panorama, Aznou queda como el único lateral zurdo disponible.

Funes evitó entrar en si saltará al campo de inicio: "Esperamos a mañana", respondió, dejando la decisión para el día del partido.

El entrenador sí subrayó que la convocatoria del futbolista es "una de las grandes noticias" de esta lista. Aznou ha acumulado entrenamientos durante el parón tras su lesión, y Funes explicó que el objetivo con los jugadores en su situación es que lleguen a la competición "con garantía".

Sobre su polivalencia, el técnico fue claro en que mañana "seguramente no juegue de extremo", aunque destacó que "tiene muchísimos recursos" y que en ataque "puede aportar muchísimas cosas". Todo apunta a que, si juega, lo hará en su posición natural en el lateral.

Aznou llegó este verano al Málaga cedido desde el Everton y en España vistió anteriormente la camiseta del Real Valladolid en Primera División, pero todavía no ha debutado con el equipo blanquiazul.

Durante el parón de tres semanas, Aznou acumuló minutos en los amistosos contra el Antequera CF y el Córdoba CF, y todo apunta, según lo dicho por Funes delante de los medios de comunicación, que debutará y además como titular este viernes.