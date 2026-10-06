Málaga CF: un mes de octubre para remontar el vuelo

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF afronta octubre como colista de Primera, con tres puntos y a dos de la salvación, aún sin victorias desde el inicio liguero. El equipo de Funes reanudará la competición el 9 de octubre ante el Espanyol en La Rosaleda, tras tres semanas de trabajo para ajustar aspectos y recuperar efectivos. La Real Sociedad visitará La Rosaleda el 18 de octubre, antes de que el Málaga viaje a Mendizorroza para enfrentarse al Alavés el día 23. El calendario incluye Copa del Rey ante el Sporting Alcázar y se cerrará el 31 de octubre con el derbi andaluz frente al Real Betis en La Cartuja.

El Málaga CF ya trabaja en el regreso de la competición el próximo viernes 9 de octubre en el estadio de La Rosaleda contra el RCD Espanyol de Barcelona. Los de Funes buscarán su primera victoria de la temporada en el encuentro contra el conjunto periquito.

Este será el pistoletazo de salida a un mes de octubre en el que los blanquiazules quieren remontar el vuelo en su regreso a Primera División ocho años después. No han conseguido ningún triunfo desde que arrancó la liga a mitad del mes de agosto y son colistas con tres puntos, a dos de la salvación.

Serán dos citas consecutivas en La Rosaleda y otras dos citas como visitantes para empezar a sumar de tres en tres.

El Málaga regresó al trabajo este lunes sin los internacionales sub-21, Rafita y Chupe, que tienen una cita este martes en Ibiza contra Rumanía. Pero sí con el resto de jugadores disponibles entrenando a pleno rendimiento, más allá de los lesionados de larga duración.

El conjunto de Martiricos encara un mes de octubre con rivales de su liga y también rivales de nivel europeo, que serán un buen termómetro para comprobar cuál es la situación actual del Málaga tras el parón de selecciones.

Funes celebró esta ventana de tres semanas, porque al equipo le permitiría ajustar cosas y recuperar jugadores tocados y que no estaban al cien por cien físicamente. Ahora, le llega la hora de la verdad para ver cómo está este nuevo Málaga de Primera.

La primera cita será contra el Espanyol de Roberto, también internacional estos días con la absoluta, y que llega con un entrenador cuestionado ,Manolo González.

Los periquitos, en teoría, están llevados a pelear por los mismos objetivos que el Málaga, al menos esta temporada, aunque el fichaje de Monchi en la dirección deportiva haga pensar en un proyecto a medio plazo que pelee al menos por competiciones europeas.

Después, el Málaga recibirá a la Real Sociedad, otro equipo con caché internacional y con jugadores nada menos que campeones del mundo como Mikel Oyarzábal, el capitán 'txuri urdin'.

La Real Sociedad visitará Martiricos el domingo 18 de octubre a las 18:30 horas. Un rival muy complicado que servirá para calibrar cómo ha mejorado el Málaga en estas tres semanas. Se podrá comprobar si ha reducido diferencias con equipos construidos para jugar competición europea, como el caso del Villarreal. Real Madrid y Atlético de Madrid están un escalón por encima.

Después, el Málaga irá a Vitoria para medirse al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores. El cuadro babazorro está siendo una de las revelaciones del inicio del campeonato. El Alavés ocupa la parte alta de la clasificación con tres victorias. Mendizorroza espera al Málaga el 23 de octubre, viernes.

En medio llega la Copa del Rey, que ha emparejado al Málaga con el Sporting Alcázar de la preferente toledana, en Alcázar de San Juan.

El equipo de Funes cerrará el mes de octubre, el sábado 31, nada menos que con un derbi andaluz, el primero de la temporada, contra el Real Betis en el estadio de la Cartuja. Allí se reencontrará con Isco, símbolo del Málaga de Champions. Muy lejos de aquellos oropeles, este Málaga de economía de guerra vivirá otra de las citas marcadas en rojo en el calendario.

¿Llegó la hora del Málaga?