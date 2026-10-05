Sporting Alcázar vs. Málaga CF, primera eliminatoria de la Copa del Rey

La primera eliminatoria de la Copa del Rey para el Málaga CF Málaga CF

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LO ESENCIAL Las claves El Málaga CF se enfrentará al Sporting Alcázar, del Grupo I de la Preferente de Toledo, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Sporting Alcázar ejercerá como local tras eliminar al CP Talayuela por 1-0, después de imponerse también en el partido de ida. La eliminatoria se disputará en Alcázar de San Juan durante la semana del 27 al 29 de octubre, con fecha y horario aún por confirmar. La Copa del Rey es la única derrota de Funes como técnico del Málaga, eliminado por el Talavera en la segunda ronda.

El Málaga CF ya conoce su rival en la Copa del Rey. Será el Sporting Alcázar, del Grupo I de la Preferente de Toledo de Alcázar de San Juan.

El conjunto blanquiazul formaba parte del bombo 3 del sorteo celebrado este lunes en la sede de la RFEF en Las Rozas y se ha visto emparejado contra uno de los equipos de las categorías más bajas que había en los bombos.

El conjunto alcazareño superó al CP Talayuela (1-0) en el Manuel Delgado Meco este domingo tras imponerse también en la ida y ahora recibirá al Málaga en su estadio en la semana del 27, 28 y 29 de octubre, en fecha exacta y hora por confirmar.

Normalmente, la Copa del Rey se ha afrontado en Martiricos como un chino en el zapato, sin mucha fe. Y cuando hubo una plantilla para soñar, en la época de la Champions, el itinerario siempre puso por medio a Real Madrid o Barcelona.

Pero una eliminación contra un equipo de inferior categoría siempre es un arañazo que duele.

La Copa del Rey es la única mácula en el expediente de Funes al frente del Málaga CF. Fue eliminado en segunda ronda contra el Talavera en uno de los primeros partidos del de Loja en el banquillo blanquiazul.

La afición del Málaga no vive un partido de Copa del Rey en La Rosaleda desde que descendió a Primera RFEF, cuando recibió primero al Eldense y después a la Real Sociedad, que eliminó a los de Sergio Pellicer.