1-1 | Al Málaga le cambia la suerte y empata en Valladolid

El Málaga CF rescata un punto en Pucela contra el Real Valladolid gracias a un gol de Adrián Niño para igualar el error inicial de Alfonso Herrero, que puso en ventaja a los locales a los cinco minutos de partido.

Funes se estrena lejos de La Rosaleda con un punto, cortando la mala racha de seis derrotas consecutivas lejos de Martiricos en un choque en el que se vieron más cosas de lo que quiere el de Loja para su equipo.

En la segunda mitad, el Valladolid tuvo varias ocasiones para marcar el segundo, pero con el cambio de entrenador la suerte del Málaga parece haber cambiado. Ahora suma 19 puntos en la clasificación y, después de mucho tiempo, dos partidos sin perder.

