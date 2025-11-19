El Málaga CF tira del entrenador del filial, Funes, para intentar salvar al equipo del descenso

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF ha nombrado a Juan Francisco Funes, entrenador del filial Atlético Malagueño, como nuevo técnico del primer equipo para intentar evitar el descenso. Funes llegó al club en la temporada 2020/21 y ha logrado disputar el playoff de ascenso en todas sus campañas, consiguiendo el ascenso a 2ª RFEF la pasada temporada. El club destaca la experiencia de Funes en la formación de jóvenes futbolistas y su conocimiento profundo de la estructura y jugadores del Málaga CF.

El Málaga CF ha buscado en la propia casa para sustituir a Sergio Pellicer como entrenador del primer equipo.

El club ha anunciado este miércoles que la persona elegida para intentar salvar al equipo del descenso y que se mantenga en Segunda División es Juan Francisco Funes, entrenador del Atlético Malagueño.

El club de Martiricos quiere confiar en la cantera, en el proyecto de la Academia y en el entrenador del filial para reflotar la nave.

Funes llegó al club en el curso 20/21 para hacerse cargo del Atlético Malagueño, donde ha disputado el playoff de ascenso en cada una de sus temporadas al frente, hasta conseguir el ascenso a 2ª RFEF la temporada pasada.

"Bajo las órdenes del preparador han crecido una gran cantidad de jugadores que han dado el salto al primer equipo, tanto en entrenamientos, convocatorias o partidos oficiales del Málaga CF", han indicado desde el Málaga CF en un comunicado emitido en sus redes sociales.

También subrayan que Funes "es un preparador especializado en la formación del futbolista joven, con un gran compromiso con los colores blanquiazules y con un amplio conocimiento de la estructura del Club y de sus jugadores", a la vez que defienden su "trabajo y humildad".