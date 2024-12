Locura por la colección de cromos de Panini donde sale el Málaga C.F: "Las encontré en el séptimo quiosco"

Una locura. Así podría definirse el movimiento que ha generado en quioscos y bazares de Málaga el gigante Panini, que este año ha decidido lanzar al mercado el álbum de cromos (o estampas, como se dice en Málaga) de la liga Hypermotion –Segunda División–, donde esta temporada juega el Málaga.

Y no se crean que los cromos son una cosa de niños que se intercambian en el recreo las “estampitas” repetidas. Ellos lo hacen, pero más enganchados están a esta moda los adultos, que han recordado sus viejos tiempos tratando de completar las dos páginas del equipo de sus amores, siendo el cromo más deseado el de Alfonso Herrero, el guardameta blanquiazul.

Paco Amaya, seguidor del Málaga, no es ningún niño, tiene 36 años, pero en su casa no han dudado en comenzar esta nueva colección. “El Málaga es el legado más grande que me han dejado. Un 11 de diciembre del 1994 vi un Málaga-Estación de Cártama y con solo seis años me enteré que el Málaga tenía equipo. Desde entonces, a muerte con el equipo tanto mi padre como yo”, sostiene.

La colección de la Liga Hypermotion está anunciada en las calles de Málaga. Alba Rosado

Su padre tiene álbumes guardados del año 1966 o 1970, colecciones que considera toda una joya. “Yo tengo prácticamente desde el año que nací, que fue el 88. Tengo álbumes de fútbol de todos los años. Esto de comprarlo no ha sido más que seguir una tradición que teníamos. Este año hice el de Primera y ahora vamos al de Segunda, que sale el Málaga y el año pasado no teníamos nada al estar en Primera RFEF”, declara a EL ESPAÑOL de Málaga.

Piensa coleccionar todo el álbum completo, no solo el Málaga, porque es un forofo de las estampas. “Para mí esto no es de niños, el coleccionismo abarca muchas cosas. Para mí no es algo con valor monetario, de precio… Esto es más aprecio a todas las colecciones que tengo. Todo es el valor que tú le pongas”, dice.

Edad similar tiene Juan Manuel Díaz, malagueño de 34 años y abonado del club desde el año 2001, aunque sigue al Málaga “desde que tengo uso de razón”. Siempre había recopilado estampas, aunque ahora está disfrutándolo incluso más, porque está haciendo la colección junto a su hijo. “Lo disfruto doblemente, vamos”, añade.

Los cromos del Málaga le han traído añoranza, “muchísima”, porque el Málaga hacía años que no aparecía en un álbum de Panini. “Que te salgan cromos de tu equipo siempre es un plus extra”, dice el malaguista, que de momento solo tiene a Alfonso Herrero, a Manu Molina, a Jokin Gabilondo, a Antoñito Cordero y Víctor. “Me han salido todos esos en diez sobres. Espero completar al Málaga lo antes posible”, dice entre risas.

José Antonio Beltrán, de 50 años, seguidor del Málaga desde los últimos años en que era el Club Deportivo Málaga, va a recordar para siempre esta colección de cromos. Ha salido mientras que se encontraba en el hospital con su hijo recién nacido. “Es una cosa súper especial, quiero que cuando la complete los jugadores me la firmen y yo pueda decirle: ‘Antonio, mira, esta colección salió el año en el que tú naciste’”, dice con emoción.

Reconoce que a él en concreto le ha hecho “rescatar al niño que llevo dentro”, ese que se ilusionaba abriendo un sobre para ver si el jugador de su equipo le salía. “Siempre me guardaba el mejor cromo con la ilusión de ir a los entrenamientos para que los jugadores me lo firmaran”, cuenta.

Otra persona que está disfrutando, aunque de otra forma, coleccionar los cromos, ese es Salvi Romero, un chaval de solo once años que adora al Málaga C. F. Por su edad, solo ha podido tener “algún cromo antiguo” del Málaga, aunque se conformaba con la estampa con el escudo del club que aparecía en los álbumes de Primera División en los últimos años, “aunque no era lo mismo”.

Salvi Romero posa con sus estampas. Cedida por su madre

“Me encantaría tener todo el equipo, aunque si me tengo que quedar con alguien… Alfonso Herrero y Aarón Ochoa son mis favoritos. Aunque tengo que decir que me parece muy fuerte que no hayan sacado a los entrenadores, porque a mí me encantaría tener a Pellicer. Yo creo que a todos los equipos les gustaría tener a su entrenador, que es el que al final hace mucho trabajo que no se ve y que no se valora tanto”, opina el pequeño.

Para Salvi, es la Liga Hypermotion es “súper chula e interesante” porque está repleta de “equipos históricos”. “También me haría ilusión tener a Cazorla, del Oviedo, ya que jugó aquí en los años dorados del Málaga”, añade.

Yo: abro 20 sobres para que me toquen 6 estampas del Málaga y dos repetidas.

Mi parienta con el primer sobre que abre en su vida: pic.twitter.com/JD3YnE3YrJ — Herrerismo (@HerreroSexual) November 22, 2024

A José Antonio, natural de Vélez Málaga, y de 27 años, le costó mucho encontrar el álbum y las estampas. Por más quioscos que visitaba, no había forma de encontrarlas. "Esos días estuve fuera y me tuve que recorrer cinco o seis quioscos porque en ninguno había. A la séptima fue cuando encontré. Es un claro éxito y se ha demostrado que la Segunda División importa mucho y mueve a mucha gente", declara.

Victoria, de 25 años, es malaguista también, pero reconoce que "no de cuna", porque sus padres no son nada futboleros. "A mí los cromos me parece que no entienden de edad, pero tampoco de género. Es una diversión que no tiene nada que ver con que seas un niño, un hombre o una mujer", indica.

Lamenta haber perdido el último álbum que coleccionó, el de Champions. Aquello era "histórico". Recuerda cómo se quedaba en la plaza de la Constitución para intercambiar los cromos de entonces para terminar los álbumes. "Yo entre las previas y esas quedadas tengo la esperanza de poder completarlo", dice.

Sobre que haya llegado este álbum ahora, a ninguno de los aficionados le sorprende. Aseguran que Panini ha estado muy astuto aprovechando el auge de los fervientes seguidores locales, lo que se suma a los equipos tan clásicos que hay esta temporada en la Hypermotion, cuando coinciden equipos como el Málaga, el Zaragoza, o el Dépor. "Lo han hecho porque sabían que iban a vender", zanjan.