La plantilla "cerrada" del Málaga CF, equilibrada con matices

La plantilla del Málaga CF está cerrada. El director general del Málaga CF, Kike Pérez, se pasó este miércoles por la Feria del centro y dejó, entre otros, este titular. Con la llegada de Sergio Castel, queda cerrada con las 25 fichas completas, aunque dejó una puerta entreabierta, porque en el fútbol, hasta el 31 de agosto puede pasar de todo. Y esas 25 fichas dejan un plantel con posiciones dobladas, sin que cojee por ningún lado, siempre susceptible de mejorar por el nivel de algunos jugadores que tiene por demostrar cómo puede ser su rendimiento en la categoría de plata del fútbol español.

Sólo está la duda de lo que ocurrirá con Juan Hernández, al que se le ha dicho que no se cuenta con él y de hecho no ha participado en ningún partido de la pretemporada ni fue convocado a Ferrol. Pellicer ha tenido elogios para el murciano por su comportamiento, pero de momento no se le encuentra salida y ocupa ficha del primer equipo. Todo dependerá de si sale o no para bien fichar alguna pieza más que sea una buena oportunidad en el mercado, o bien darle ficha del primer equipo a uno de los canteranos que son parte de facto del mismo: Cordero, Izan Merino u Ochoa.

Así las cosas, se queda una plantilla bien apuntalada, con posiciones dobladas y quizás con la ausencia de un delantero diferente que complemente a los tres que hay, con más velocidad y caída a las bandas, más movilidad.

En la portería sólo hay dos piezas, pero atrás quedó la época de plantillas con tres porteros en los que uno prácticamente no tenía minutos. Alfonso Herrero, capitán y guardián de la portería de La Rosaleda en la liga, y Carlos López será la opción de la Copa del Rey, donde el año pasado fue protagonista y mostró su madurez.

Los laterales están cubiertos con Gabilondo y Puga para la derecha, con ambos disputándose el puesto, y con Víctor García y Dani Sánchez en la izquierda. el '14' es inamovible y Dani Sánchez puede ser una opción para jugar también de interior en busca de mantener el equilibrio en un 1-4-4-2.

En el centro de la defensa hay overbooking, aunque aquí no se descarta una salida de algunos de los centrales más jóvenes en busca de minutos -Moussa o Murillo-. Están Pastor, Einar y Nelson Monte, que se repartirán los minutos. Murillo es un comodín que también puede jugar en los laterales. Moussa es un portento físico castigado hasta ahora con las lesiones, pero cada vez que ha tenido la oportunidad no ha dejado dudas. Si salida de balón conduciendo la pelota es imponente.

Para el pivote y el centro del campo, la sala de máquinas de un equipo, hay varios nombres. Manu Molina, Juanpe, Luismi Sánchez y Sangalli además de Izan Merino, que debutó en Segunda División en la primera jornada en A Malata. De ahí puede sacar Sergio Pellicer una medular de muchas garantías, con todos los hombres con experiencia en la categoría.

Para la media punta hay dos nombres propios de esta demarcación, que también pueden jugar algo más retrasados. Son Dani Lorenzo y Aarón Ochoa. Ahí también puede entrar en el equipo David Larrubia, que de hecho lleva el '10' en la espalda. También Lobete es una opción.

En los extremos Sergio Pellicer tiene varias herramientas. Kevin y Larrubia son los que parten en principio con ventaja para ocupara las bandas. Si algún jugador de la plantilla es de la confianza del técnico de Nules ese es el futbolista de La Luz. Otro canterano se suma a esta nómina de extremos, Antoñito Cordero, que en función de las circunstancias podría acabar con ficha del primer equipo. Julen Lobete es el único refuerzo que ha llegado para las posiciones de banda. Y en la plantilla sigue, de momento, Juan Hernández, que si no encuentra una salida podrá ser una opción de la baraja para Pellicer. El murciano ya sabe lo que es jugar en Segunda y todavía puede demostrar un nivel superior al que le impidieron las lesiones el curso pasado.

En las bandas quizás se eche en falta jugadores que jueguen a pierna natural, pero también es cierto que los laterales del Málaga son profundos y suelen pisar línea de fondo con frecuencia. De las botas de Víctor García salieron varios goles la temporada pasada, uno de ellos el del ascenso.

La delantera tiene en nómina tres futbolistas, los tres con veteranía y mili en Segunda. Tras la marcha de Roberto, se abría un cráter en la punta del ataque que en principio se ha intentado cerrar con Baturina y el recién llegado Sergio Castel, que se unen a Dioni, cuyo repertorio es amplio cuando juega en el frente de ataque.

Estos son los mimbres del Málaga CF para afrontar una temporada que acaba de empezar. En principio, no habrá movimientos, pero si se presenta una oportunidad, se le puede poner la guinda al pastel.