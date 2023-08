El Málaga CF ya conoce los horarios de las dos primeras jornadas

Otro paso más para el nuevo Málaga CF de Primera RFEF, especialmente para los malaguistas que estén deseosos de que su equipo vuelva a la competición oficial tras el varapalo del descenso. Los de Sergio Pellicer ya saben los horarios de los dos primeros partidos del campeonato 2023-2024 que arranca el próximo 26 de agosto. En las dos primeras jornadas, el Málaga se enfrentará al Castellón y al Atlético de Madrid B y la RFEF ya ha hecho público los horarios de esas dos primeras fechas.

El Málaga CF se estrenará en la categoría nada menos que en Castalia contra el CD Castellón, un club que peleó hasta el último momento el ascenso a Segunda División la temporada pasada. Los blanquiazules jugarán el sábado 26 de agosto a partir de las 21:30 horas.

El segundo partido, el primero en el estadio de La Rosaleda, lo jugará el Málaga el sábado 2 de septiembre a partir de las 21:30 horas. En un principio, la intención del club es que el equipo juegue sus partidos como local los domingos en el horario matinal, a las 12:00 horas. Pero de momento las altas temperaturas impiden que el Málaga asuma esos horarios. Aunque de todas formas es algo que no tiene confirmación oficial.

Todavía no se conoce dónde se podrán ver los partidos del Málaga CF esta temporada, ya que la RFEF no ha alcanzado todavía un acuerdo con ninguna plataforma que retransmita los partidos de la competición. Por otro lado, es una tónica que se ha repetido en las dos primeras temporadas de esta competición, que es un tema que no se ha resuelto hasta última hora.

Los horarios de la jornada 1 del Grupo 2 de Primera RFEF RFEF

Los horarios de la jornada 2 del Grupo 2 de Primera RFEF RFEF

Sigue los temas que te interesan