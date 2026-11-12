Fundación Unicaja y el Málaga CF refuerzan su alianza

Directivos del Málaga CF y de la Fundación Unicaja. Fundación Unicaja

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LO ESENCIAL Las claves La Fundación Unicaja renueva su acuerdo con el Málaga CF como patrocinador premium del primer equipo femenino y del Málaga CF Genuine. El convenio impulsa proyectos de inclusión como la Escuela Supercapacitad@s, la campaña 'Sumemos juntos' y el patrocinio de los Premios #SIEMPREFUERTE. La alianza reforzará la imagen de la institución en La Rosaleda e incluirá encuentros educativos entre escolares y el cuerpo técnico blanquiazul.

La Fundación Unicaja ha renovado su compromiso con el Málaga Club de Fútbol ampliando su alcance como patrocinador premium.

El acuerdo respalda al primer equipo femenino, al Málaga CF Genuine y a diversas iniciativas sociales vinculadas al deporte.

El presidente de la Fundación, José M. Domínguez, y el administrador judicial del club, José María Muñoz, han sellado esta alianza en La Rosaleda.

Al acto han asistido también los directores generales de ambas entidades, Sergio Corral y Kike Pérez.

La colaboración se centra en la inclusión y la diversidad mediante el apoyo a la Escuela Supercapacitad@s y la campaña ‘Sumemos juntos’.

Este programa fomenta el juego limpio y los hábitos saludables en el fútbol base. Asimismo, la Fundación patrocinará los premios #SIEMPREFUERTE, que distinguen valores como la solidaridad, la igualdad y la superación en Málaga.

El convenio incluye además acciones para impulsar el fútbol femenino y encuentros entre escolares y el entrenador blanquiazul.

El acuerdo potencia también la imagen publicitaria de la Fundación Unicaja en el Estadio La Rosaleda. Para celebrar esta renovación, la institución ha lanzado un vídeo institucional de apoyo al club y a su afición.