El malagueño Davidovich tumba a Zverev y se mete en la final del Masters 1000 de Shanghai

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LO ESENCIAL Las claves Alejandro Davidovich se clasifica para la final del Masters 1000 de Shanghái tras remontar y vencer a Alexander Zverev por 5-7, 6-4 y 6-3. El tenista malagueño alcanza la segunda final de Masters 1000 de su carrera y aspira a romper la sequía de títulos españoles en este torneo. Su rival en la final saldrá del enfrentamiento entre el también español Rafa Jódar y el ruso Daniil Medvedev. Davidovich consolida su gran momento tras conquistar dos títulos ATP 250 en 2026 y a las puertas de la convocatoria para la Copa Davis.

El tenista rinconero Alejandro Davidovich Fokina atraviesa el mejor momento de su carrera tenística. Y así lo ha corroborado este sábado, convirtiéndose en el primer finalista del Másters 1.000 de Shanghái tras derrotar por 5-7, 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev, confirmado ya como número uno del tenis mundial en 2026.



El malagueño consigue así una nueva oportunidad de alzarse con un trofeo de esta categoría tras Mónaco 2022, cuando cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas, y espera ya a un rival que saldrá del duelo que se celebrará a continuación entre otro español, Rafa Jódar, y el ruso Daniil Medvedev.



'Foki' empezó el partido colando un 'ace' y en ese mismo punto tuvo que defenderse de una posible rotura de Zverev, que demostró por qué está siendo uno de los mejores sacadores del torneo al no dar ni una sola oportunidad al español, luciéndose con 18 saques directos en todo el partido.





El cuarto juego dejó un vistoso intercambio de golpes que Davidovich culminó con un globo sobre su rival: la pista central de Qizhong rompía en una ovación y ambos contrincantes chocaban las manos, disfrutando ellos mismos del espectáculo.



Zverev perdió extrañamente varios puntos casi consecutivos al golpear la bola con el marco de la raqueta, pero aprovechó el único momento en el que su rival aflojó para romper en el undécimo juego y ponerse todo de cara.



La primera chance para Davidovich llegó en el cuarto juego de la segunda manga, pero no hizo buena ninguna de las dos bolas de 'break' de las que dispuso a lo largo de más de 9 minutos, advertencia de por medio para Zverev por pérdida de tiempo; el alemán ya reconoció ante la prensa que últimamente bota demasiado la bola al servir, pero aseguró que no lo hace por distraer a sus contrincantes.



No obstante, el malagueño, extremadamente sólido en sus primeros servicios, sí hizo buena la oportunidad de la que dispuso en el momento decisivo: un punto de set que resolvió con un 'passing shot' de revés desde la línea lateral para forzar el desempate.



Y en esa manga definitiva, Zverev terminó de deshacerse: permitió a Davidovich romper rápidamente con una doble falta, y este hizo bueno el regalo, poniéndose 3-0 arriba en cuestión de minutos y sellando la victoria pasados dos minutos de las dos horas.



El teutón traía un historial muy positivo ante el español: en las siete ocasiones que se habían enfrentado entre 2020 y 2025, Davidovich solo había logrado vencer en el Másters de Canadá en 2023.



La victoria de Davidovich garantiza una posibilidad de romper la 'maldición' española en Shanghái, ya que este es el único Másters 1.000 que jamás ha tenido un ganador del país ibérico. Podría ser malagueño.

Dos títulos individuales en 2026 y tres finales de Master 500 en 2025

El tenista del Rincón de la Victoria acumula dos temporadas en las que está llegando a las rondas finales de los torneos. Sin ir más lejos, en este 2026 ha levantado dos ATP World Tour 250, en el mes de junio en el torneo sobre yerba de Mallorca imponiéndose en la final Ethan Quinn; y en pista dura en Chengdú (China) frente al polaco Hubert Hurkacz el pasado mes de septiembre.

En 2025, Davidovich pisó las finales de Acapulco, Washington y Basilea, pero cayó en las tres ocasiones.

La final de la Davis, a las puertas

Esta final de Davidovich llega a las puertas de la convocatoria para la final de la Copa Davis del próximo mes de noviembre que la selección española disputará en Bolonia.

El rinconero llama de esta forma a las puertas de David Ferrer, aunque su presencia es complicada en Italia, puesto que tiene por delante a Carlos Alcáraz y Rafa Jódar, que podría ser su rival este domingo en Shanghai, y no formaría parte de la pareja de dobles de España.

Podría acudir como quinto jugador en la convocatoria de Ferrer, pero el rinconero no tiene una relación idílica con el combinado nacional.