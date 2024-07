Martín Dockx no competirá en París por problemas de salud de su caballo 'Malagueño'

"En consenso con la RFHE hemos decidido no presentar a Malagueño a la reinspección de los JJOO. 24 h. antes del vet check no quería comer ni beber y amaneció con el cuello en su lado izquierdo muy inflamado y dolorido, el porqué, no lo sabemos. Estuvimos trabajando muy duro para intentar bajar la inflamación y todas las molestias que esta le producían pero no lo conseguimos. Con 48 h. más por delante no cejamos en nuestro empeño con la motivación y la ilusión de que lo conseguiríamos pero desgraciadamente no ha sido así. Para nosotros es un momento muy duro ya que veníamos en plena forma y habíamos trabajado muy bien en el training camp en Jardy y así lo demostramos. Creo que después del año que llevábamos es algo que no nos mereciamos pero así de caprichosa es a veces la vida. Se acabó un sueño basado en años de trabajo! Ahora para levantar el ánimo solo me queda pensar en los grandes momentos que nos hicieron llegar hasta aquí y en todo lo que me has dado Malagueño. No quiero dar nombres por si me olvido de alguno pero no sé cómo daros las gracias a todos los que habéis peleado sin descanso , días y noches sin tregua para intentar que Malagueño mejorara. Tambien agradecer a todos los mozos, compañeros de equipo y técnicos de la RFHE su ayuda y apoyo. A los de casa pediros disculpas por no haber atendido vuestras llamadas o wsp pero mi foco estaba en Malagueño. Desearles a mis compañeros de equipo muchísima suerte. Estoy seguro que harán un gran papel", con este comunicado la noche de este martes en el perfil oficial del jinete mijeño Daniel Martín Dockx llegaba un jarro de agua fría para el deporte malagueño en París 2024.

De esta forma, el jinete malagueño no concursará ni con España por equipos ni en la competición individual, ambras programadas para este martes 30 y el miércoles 31 siendo la lucha por las medallas el fin de semana del 3 y 4 de agosto.

Se trata un varapalo para Martín Dockx, que en su trayectoria suma las participaciones en Londres 2012 y Río 2016 obteniendo en ambas diploma olímpico. A la capital de Francia llegaba con las victorias en Sevilla y Doha y como campeón de España en Doma clásica, modalidad en la que iba a competir en París.