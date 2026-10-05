Alumnos con necesidades especiales del IES Mare Nostrum de Málaga, sin transporte y con una obra a medias

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LO ESENCIAL Las claves Familias del IES Mare Nostrum denuncian falta de personal de apoyo para alumnos con necesidades especiales, pese a que el centro cuenta este curso con aula específica y un aula PTVAL. Los alumnos con derecho a transporte escolar no lo utilizan por la ausencia de monitor acompañante; la falta de monitores también afecta a la atención durante el comedor. Las obras para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la entrada del autobús siguen frente al aula específica, lo que, según las familias, provoca ruido durante las clases. La Junta asegura que la atención está garantizada con profesionales de apoyo, prevé incorporar al monitor de transporte en los próximos días y terminar las obras, ejecutadas al 70%, a finales de octubre.

Llevan pocas semanas de curso y los alumnos con necesidades educativas especiales del IES Mare Nostrum, en el distrito malagueño de Carretera de Cádiz, ya acumulan varios problemas, según explican padres con hijos en el centro.

Al parecer, faltan profesionales de apoyo, no hay transporte escolar y la obra que debía facilitar la llegada del autobús al centro no ha terminado, según explica Salvador, padre de un alumno del aula específica del centro a este periódico, que pide a la Junta de Andalucía que dote de personal a las aulas "cuanto antes".

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga sostienen que la atención al alumnado está garantizada, el transporte escolar reanudará en los próximos días y las obras están al 70% de su ejecución.

Hasta el curso pasado, el instituto tenía dos aulas específicas y este año, una de ellas se ha convertido en un aula del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL), destinada a alumnos de entre 16 y 21 años. En estas aulas se sigue trabajando la autonomía personal y las relaciones sociales, como en las aulas específicas, y se añade una formación de tipo profesional. En el caso del Mare Nostrum, la especialidad es comercio.

Actualmente, en el centro hay 15 alumnos que necesitan PTIS, de los que 6 corresponden al aula específica; 8 al aula del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL), y 1, a integración.

En este sentido, el padre explica que cada aula debería contar además al menos con un Profesional Técnico de Integración Social (PTIS), la figura que atiende a los alumnos en tareas como el aseo, los desplazamientos o la comida. "En teoría está asignado, pero por ahora solo ha aparecido uno", señala.

Esa PTIS está en el aula específica y tiene a su cargo a todos los estudiantes que forman parte de esta. En cambio, según el padre, el curso pasado el centro tenía dos PTIS y un tercero a media jornada. Este año la plantilla se ha quedado en una persona, y la otra plaza, aunque está autorizada, todavía no se ha cubierto.

En cuanto al aula PTVAL, explican que no hay personal de apoyo, y los huecos los cubren profesores de guardia del instituto. "Puede prestar el apoyo de estar presente, de acompañar a un niño, pero ningún profesor de química va a acompañar a un niño o a una niña al baño", añade.

Sin transporte y sin monitores

Los alumnos de las aulas específicas también tienen derecho a transporte escolar, pero este curso no lo están usando porque todavía no tienen monitor de acompañamiento. Muchas familias llevan a sus hijos por su cuenta. Según Salvador, la mayoría son de la zona, pero algunos alumnos tienen dificultades para desplazarse y hay familias a las que les cuesta más llegar al centro.

La falta de monitores también afecta al comedor, donde se quedan casi todos los alumnos que usan el transporte. El centro ha pedido a las familias que entren a recoger a sus hijos al comedor.

Una obra a medias frente al aula

Por otro lado, también se están realizando obras de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad del centro para mejorar la entrada del autobús. Los trabajos, al parecer, comenzaron en verano, pero la obra no ha terminado y Salvador sostiene que están justo delante del aula específica, así que los alumnos pasan el día "escuchando martillazos".

Respuesta Junta de Andalucía

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Málaga aseguran que la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo del centro está garantizada porque disponen de dos profesionales de apoyo (FPUB), con una jornada de 30 horas semanales cada uno, además de un técnico especialista destinado específicamente al PTVAL.

En relación con el transporte escolar, el monitor acompañante ya fue autorizado desde el pasado día 24 de septiembre. La APAE ha comunicado dicha autorización a la empresa responsable del servicio y su incorporación está prevista estos días.

Por otro lado, respecto a las obras de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad del centro, la actuación cuenta con una inversión de 53.190,70 euros. Actualmente, la obra supera el 70% de ejecución y está previsto que pueda estar finalizada a finales de octubre.