Tamara García, la mujer que acerca el Carnaval de Málaga a los coles: "Si hago que le guste al menos a un niño, yo soy feliz"

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LO ESENCIAL Las claves Tamara García, secretaria de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, ha impulsado un proyecto educativo que acerca la historia y cultura de la fiesta a los colegios e institutos. La Casa del Carnaval se ha integrado en el catálogo de actividades municipales del Ayuntamiento para el curso 2026/2027, generando una gran demanda de reservas por parte de centros educativos. Las visitas incluyen proyecciones históricas, recorridos para conocer disfraces y trofeos emblemáticos, y talleres adaptados desde Educación Infantil hasta escuelas de adultos. El objetivo principal de la iniciativa es crear cantera y fomentar el interés de los más jóvenes por las tradiciones y agrupaciones del Carnaval de Málaga.

Tamara García sonríe y bromea con que “ya ha pasado el huracán”. Un grupo de escolares acaba de salir de la Casa del Carnaval de Málaga en la calle Eslava, con sus sonrisas en las caras y las manos llenas de obsequios y manualidades. Han quedado encantados.

"Me ha visitado justo en la salida Toni Vertedor, el pito de oro de 2025, y me ha dicho, literalmente: 'Si no lo veo, no lo creo'. Pues es real, muy real. Y no puedo estar más feliz por ello", expresa la secretaria de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.

Lo que parecía que no iba a pasar nunca ya está pasando. La Casa del Carnaval, esa cuyo uso fue muy criticado en tiempos pasados, pues no era aprovechada, prácticamente, para ninguna iniciativa cultural, recibe ahora cada semana a niños y adolescentes (también algunos adultos estudiantes) que, en muchos casos, entran sin saber quién es Momo y salen tarareando el himno que a finales de los años ochenta escribió Pascual González.

Detrás del proyecto está Tamara, secretaria de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga (FCCM) desde hace cuatro carnavales, madre de 3 hijos y, según quienes la conocen, una mujer "luchadora" que siempre está para todos cuando se la necesita.

Una idea que se hizo esperar

Tamara pensó el proyecto el año pasado con una idea muy clara: poner al Carnaval de Málaga en el lugar donde se merece. Lamenta que aún hay mucho que trabajar en la fiesta en materia de visibilidad. "El carnaval es muy poco conocido, sobre todo entre los niños.

En las excursiones que nos van llegando me doy cuenta de que los niños casi no saben lo que es", sostiene. Su objetivo era que la fiesta llegara a los niños desde pequeños con la idea de hacer cantera.

Redactó el proyecto completo, con metodología, objetivos y actividades para cada curso, y se lo presentó a Luis Bermúdez, entonces presidente de la Fundación. A él le pareció una idea estupenda. El problema fue el calendario: llegaban tarde al plazo para incluirlo en los Programas Educativos Municipales del Ayuntamiento de Málaga. No pudo ser.

Una imagen de Tamara en la recepción de la Casa del Carnaval. EEM

El proyecto se quedó en un cajón hasta que Virginia Pérez, actual presidenta de la Fundación, lo incorporó a su candidatura tras la marcha de Bermúdez. Tras salir elegida como la primera presidenta del Carnaval de Málaga, lo presentaron al Ayuntamiento y lo aceptaron a la primera. Este curso 2026/2027, la Casa del Carnaval aparece ya en el catálogo de actividades municipales.

Tras tanto tiempo de trabajo, Tamara no daba crédito ni esperaba realmente todo lo que vino después. Recuerda que llegó a decirle a sus compañeros que se conformaba con que viniera un colegio por semana.

"Pero aquello fue una avalancha. Un colegio tras otro. Un centro me ha pedido que quieren que venga toda la Primaria", sostiene. Tras ver aquella oleada de peticiones, tuvo que ponerse en marcha para comprar mucho más material del que tenía inicialmente pensado para los talleres.

De Infantil a los adultos

La propuesta inicial llegaba hasta 2º de ESO. Ahora la llaman también institutos con alumnos de 3º de ESO y de 1º de Bachillerato. "La realidad es que yo no le puedo decir que no a nadie, y todo el que quiera venir, cuadrando horarios y aforos, bienvenido sea", explica.

También reciben a centros de educación permanente. Desde el Ayuntamiento les recomendaron incluirlos, porque los adultos que estudian en estas escuelas tienen menos salidas culturales y Tamara se muestra también "encantada" con llegar a este rango de edad, donde se pueden consolidar nuevos aficionados para la butaca del teatro.

Adaptar el mismo contenido a un niño de 6 años y a un adulto le ha costado horas de estudio. Tamara se leyó los libros "gordos" sobre la historia del Carnaval de Málaga que guarda la Fundación, buscó información y elaboró un resumen enorme.

Con la ayuda de su amigo, el historiador Rafa Márquez, y del realizador Carlos Murante, ese material se convirtió en 2 vídeos que se proyectan durante la visita. “Todo lo que yo tenía en mi cabeza me lo han traspasado a un vídeo. Murante siempre entiende todo lo que tengo en la cabeza”, resume.

Un entretenido paseo

La visita arranca en la planta baja, donde está la oficina con los diferentes trofeos que se entregan durante el carnaval. Allí los recibe Momo y Tamara les explica quién es la mascota del Carnaval, cómo se llama y por qué el logotipo de la fiesta lleva esos colores. En la primera sala se proyecta el primer vídeo, con la historia de la fiesta desde su recuperación.

Las paredes de la Casa están llenas de cuadros que enmarcan los carteles anunciadores de la fiesta, y Tamara se detiene más o menos en ellos según la edad del grupo. Hay alguno que a los propios carnavaleros todavía les cuesta descifrar. El arte es lo que tiene.

"Me pasó una cosa muy divertida con el de Casermeyro, de 2024. El niño vio que aparecía un nazareno, papá noel, Scream, y se quedó flipando. 'Seño, pero si esto no es de carnaval, pero si sale hasta Papá Noel'; yo no sabía bien cómo decirle que yo tampoco terminaba de descifrarlo bien", confiesa entre risas García, que se lo pasa en grande con los comentarios espontáneos de los críos.

En la primera planta están los disfraces, los tipos de algunas de las agrupaciones más emblemáticas del Carnaval de Málaga, cada uno con su explicación. Los visitantes pueden tocarlos y probarse algún gorro cuando termina la explicación, siempre con cuidado de no echarse encima de los maniquíes ni dañar estas costosas piezas.

Uno de los más curiosos, el del pato de Pa tí tó, de la Chirimurga de Estepona, la de Los chavales, que ya dio que hablar, sobre todo, entre el público infantil presente en la calle de aquella edición.

Una final del Carnaval. FCCM

La planta alta acoge el segundo vídeo, una serie de diapositivas y los talleres, divididos por edades en Infantil, 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO y escuela de adultos. Mientras trabajan, el himno del Carnaval suena en bucle. “Si esos niños, cuando vayan al centro o cuando lo escuchen en cualquier sitio, lo relacionan con el carnaval, la idea está cumplida”, explica.

Cada participante se lleva a casa su manualidad y un obsequio. Hay además un detalle sorpresa que Tamara prefiere no desvelar, para que lo descubran los que vengan "y así no hacer spoiler".

“Confusión con Halloween”

La primera visita fue el 1 de octubre, con 24 alumnos de 4º de Primaria del Colegio Público San José de Calasanz. En estas semanas, Tamara ha comprobado que los niños salen “súper contentos, motivados, emocionados”, y con las nociones básicas aprendidas.

Ya saben quién es Momo, reconocen el logotipo, conocen el pito de carnaval y algunos instrumentos, y a los mayores les suena la diferencia entre una murga y una comparsa.

Muchos llegan sin saber casi nada. Tamara cuenta que si conocen el carnaval, "lo conocen el día que bajan con su familia, a lo mejor el domingo de Piñata, y se disfrazan de cualquier cosa”. A los más pequeños les pasa algo más llamativo.

Según relata, “algunos chiquitines confunden el carnaval con lo que tenemos ahora aquí, que parece que es nuestro de toda la vida: el dichoso Halloween”.

Su mejor recompensa llega al final. “La mayor motivación que tengo es cuando se van y vienen corriendo 10 o 15 niños a darte un abrazo y te dan las gracias porque ha estado 'muy chulo'. Ese es el mayor premio que tengo en estas primeras semanas tras tanto tiempo preparando este proyecto”, confiesa. Dice que se siente “en una nube”.

El alumnado ve un vídeo. FCCM

La Casa del Carnaval recibe a tres o cuatro colegios por semana, y el último, al menos hasta el momento de la entrevista, tiene reserva para el 18 de junio. Las visitas se interrumpirán a mediados de diciembre, porque el Carnaval de Málaga llega en 2027 muy pronto (el COAC empieza el 14 de enero) y la Fundación tiene que volcarse en la organización de la fiesta.

Las excursiones se retomarán después, salvo en los períodos de vacaciones escolares. El aforo está limitado a entre 25 y 30 alumnos para que puedan trabajar cómodos en los talleres. "El espacio es el que es... Si por mí fuera, metería a más", dice.

Su hijo y el carnaval

Lo habitual en este mundillo carnavalero es que los padres metan a sus hijos el "venenillo" del Carnaval. Pero en casa de Tamara fue al revés. De pequeña veía con su padre el concurso de Cádiz en la tele, sobre todo la final, que grababan en vídeo.

Sus padres la llevaban al Centro de Málaga los días que la fiesta se movía en la calle, a los desfiles o a la Batalla de las Flores, y se paraba a escuchar a grupos que no sabía quiénes eran, "pero me encantaban". Lo que sí recuerda, entre risas, que el Entierro del Boquerón, ese que ahora le parece “chulísimo”, cuando era niña le resultaba “muy aburrido”.

Los años pasaron y a esta malagueña del barrio de La Trinidad, quien la metió de lleno en la fiesta fue su hijo pequeño. Tiene vídeos de él con menos de dos años dentro de una murga en la calle, imitando los gestos de los carnavaleros. “Yo decía: 'Este tiene maneras'”, recuerda. El niño entró en la Murga Infantil de Paqui Prieto y después pasó a una comparsa de adultos.

Con él, Tamara pasó de aficionada a ayudar desde dentro con el maquillaje y el atrezo. Hasta que un día la Fundación necesitó una secretaria. Ella lo atribuye a “un rayito de suerte” y asegura que “ese día me tocó la varita a mí”. Agradece que todas las juntas, la de entonces, la de Luis Bermúdez y la de Virginia Pérez, hayan seguido contando con ella.

Sus otros 2 hijos, unos mellizos, chico y chica, no comparten la pasión por febrero. "Aunque me da igual, en mi casa está todo el día el Carnaval puesto, y en el coche igual”, cuenta entre risas. Los ha acercado varias veces a la fiesta, a veces formando parte del jurado de actividades de la calle, pero no llega a "engancharlos".

Tamara tenía un curso de administrativo cuando llegó a la Fundación. Lo demás lo aprendió sobre la marcha. Recuerda que se sentó en la silla y le dijeron que las inscripciones empezaban al día siguiente, algo que la atacó de los nervios. "Mi primer año vivía con el miedo de que un error mío dejara a un grupo sin cantar. Esta gente trabaja mucho para que llegue yo y la líe", explica.

Los chicos con la pulsera del carnavalero. EEM

Respiró tranquila cuando vio a todos los grupos actuar en el teatro con todo en regla. "Le di la vuelta a mi pensamiento y dije: 'Si están ahí es porque hice bien la inscripción'".

Hoy hace muchas más tareas de las que le corresponden, pero por gusto, y agradece el cariño a sus presidentes, sobre todo a Luis Bermúdez, por el apoyo en su arranque en la Fundación, cuando más lo necesitaba. “Para el que le guste, este trabajo es muy gratificante”, asegura.

Sus conocidos le preguntan qué hace trabajando en agosto si el Carnaval es en febrero. Ella les explica que “el Carnaval no es solamente en febrero” y que, cuando termina uno, ya hay que empezar a trabajar en el siguiente. Hay trabas, disgustos y quebraderos de cabeza, "como en todos lados". "Pero yo tengo la suerte de ver un carnaval en la calle, un concurso bien organizado... Y esa es mi recompensa".

Con ‘Vive la Casa del Carnaval’ se ha marcado una meta sencilla. "Si sé que hay niños a los que el año que viene les gusta el Carnaval o tienen un poco de interés, me doy por pagada”, concluye